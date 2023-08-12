高雄TPASS 399月票 上班上學族群占94%

高市府4月27日399月票開賣以來，交通局會員大數據分析發現，從使用族群來看，購買399月票會員以29歲以下年輕人居多，占50%，30至59歲占44%，顯示399月票廣受通學及通勤族喜愛。

至於7月1日上路的999元南高屏通勤月票，依交通局所作分析，會員以跨城市上班通勤族為主，年齡層以30至59歲會員占69%居多。兩種月票使用年齡層居然有差距，顯示南高屏跨區交通特性與市區不同。

交通局今天發布新聞稿表示，南高屏TPASS月票運用MeNGO平台發行，配合中央實名制政策，透過大數據分析會員運具特性，包括轉乘時間長短，配合提供更具客製化及符合民眾需求多元化服務。

另外，響應全球淨零碳排放目標，交通局尋求異業結合，藉由政府、企業、票證公司三方密切合作，推行ESG企業綠卡，補助員工購買通勤月票，盡企業社會責任，共同實現永續淨零目標。

交通局長張淑娟說，市府推動異業合作，目前已與東南水泥合作推出企業認同卡，提供企業專屬版面，結合企業責任與影響力，鼓勵所屬員工選擇公共運輸系統。

交通局表示，一卡通公司配合政策加碼推出送好康活動，只要買南高屏通勤月票，月月抽1年份月票。更多月票服務說明及優惠訊息參（中央社記者洪學廣高雄12日電）考交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw/）、MeNGo官網（https://men-go.tw/#/）以及一卡通官網（https://reurl.cc/8j6qzR）。

（編輯：謝雅竹）1120812