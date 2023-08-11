開放陸客有譜?總統府這樣說 擬這類人優先

府：優先開放第三地來台觀光陸客

中國大陸10日公布，恢復美、日、韓等78個國家或地區出境旅行團國家名單，不過台灣仍未入列。總統府今（11）日回應，我們歡迎陸客來體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，並且可以由恢復從第三地來台觀光的陸客，優先開始實施。

中國大陸文化和旅遊部10日上午公布第三批大陸旅行社經營中國大陸公民組團赴有關國家和地區名單和「機票＋酒店」業務，包括美國、日本、韓國等78個國家或地區，但台灣仍未入列。

總統府發言人林聿禪11日表示，我們歡迎陸客來體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；並且可以由恢復從第三地來台觀光的陸客，優先開始實施；相關的細節及執行方式，在相關機關會商定案後，近期對外公布。

中國宣布開放團客旅遊，包括日本、韓國、美國等78個國家或地區，但不包含台灣。對此，總統府發言人林聿禪今（11）日表示，歡迎陸客來體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；並且可以由恢復從第三地來台觀光的陸客，優先開始實施。相關的細節及執行方式，在相關機關會商定案後，近期對外公布。

（工商 呂雪彗）

針對開放陸客來台，行政院長陳建仁傍晚在臉書發文表示，可以從恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，優先開始實施。

中國大陸10日公布的第三批旅行社可經營團隊出國及「機＋酒」業務的國家和地區，仍未見台灣。行政院長陳建仁上午表示，即便陸客不來，年底仍能達成600萬人次國際觀光客目標。

陳建仁說，推動疫後健康有序的兩岸交流是我們的政策方向。我們歡迎陸客體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；並且可以從恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，優先開始實施。

政府跨部會一直有在討論政策的細節和執行方式，我們也將在近期定案後，對外公布相關的方案。

（工商 賴昀岫）

延伸閱讀

陸團旅台灣仍未入列 陳建仁向對岸喊話

陸客團要衝了！日網瘋傳如何辨識台灣人

陸客來台露曙光 20日起開放陸配親屬入境