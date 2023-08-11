300萬人留意!勞動部8月發錢 最高可領4萬

300萬人注意了！8月勞保各項給付集中在下半月入帳，包含國民年金喪葬、生育、勞保年金、勞退月退、產險假及陪產假薪資補助、國保老年年金給付等，將分別在7天入帳，有請領的民眾可記好時間，時間一到確認是否準時入帳。

許多勞工最關心的是勞保年金給付，根據統計，到去年年底共有160萬名勞工請領，有超過2,200多人可以領到4萬，8萬多人領3-4萬，52萬人領2-3萬，其中絕大多數、約有81萬人領1-2萬，17萬人領不到1萬。專家說，這和投保薪資及年資有關，想要領到更多勞保年金給付，想辦法衝高自己的薪資以及拉長年資是最有效的辦法。

至於國民年金給付，為加強照顧弱勢族群，衛福部依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，推出國民年金保險費補助方案，只要國保被保險人在114年10/31日前，繳納112年4月至12月國保保險費，即享有政府加碼補助50%的自付保費。

勞動部勞工局表示，國保被保險人不需提出申請，由該局主動比對戶政及相關社會保險資料後，主動辦理加保及計費作業，會在今（112）年5月、7月、9月、11月及明（113）年1月底陸續寄發的繳款單，即會顯示由政府加碼補助50%金額，也就是被保險人自付金額已自動減免一半，以一般被保險人最多補助9個月計算，共可補助5,337元。民眾可把握機會辦理。

至於勞保局8月行事曆各項給付入帳時間分別整理如下，民眾可留意自己請領事項，屆時記得刷存摺確認：

●8/15（周二）：國民年金保險喪葬給付

●8/17（周四）：國民年金保險生育給付

●08/18（周五）：老農津貼、農民月退休儲金

●08/24（周四）：國民年金保險生育給付

●08/25（周五）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

●08/30（周三）：勞保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）

●8/31（周四）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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