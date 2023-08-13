主計總處下修今年經濟預測 應可保一

主計總處將在週五（18日）修正經濟預測，由於第二季GDP表現不如預期，加以下半年不確定性仍高，也不容樂觀，主計總處將下修今年的預測，以近期國內預測機構估今年經濟成長在1.6％左右，今年經濟雖無法保二，但應可保一。

主計總處週五將召開「國民所得評審會議」，確認上半年經濟成長率的初步統計，並展望下半年，依主計總處上月底GDP概估，今年上半年經濟成長率為-0.72％，比原預測數差，主計總處五月估今年經濟成長仍有2.04％，但在第二季不如預期後，全年已下修至1.95％。

但這個1.95％是假設第三、四季的經濟成長如5月的預測，可達到3.18％、5.77％，惟以目前全球需求如此疲弱，出口衰退大於預期看來，下半年的數字勢必下修，因此全年經濟成長會更低。

會低到什麼水準？依國內各預測機構近月的估計，央行估今年經濟成長1.72％，中研院估1.56％，中經院估1.60％，台經院估1.66％，大致上就在1.6％上下，至於國際金融機構對台灣的預測更低，6月美銀估1.3％、7月EIU估0.6％、星展及標準普爾估台灣今年經濟成長更只有0.5％。

主計總處一年預測四次，5月估2.04％，本次下修已屬必然，依近期國內外機構的預測範圍約落在0.5～1.7％之間，看來今年保二已不可能，但保一應該沒問題才是。