111年國人平均壽命跌破80歲 這市最長壽

內政部公布111年簡易生命表，國人平均壽命為79.84歲，較110年減少1.02歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。值得注意的是，國人平均壽命呈現自北而南遞減、西部平均壽命比東部高的情形，台北市的男女平均壽命最高。

內政部今（11）日公布「111年簡易生命表」，國人平均壽命為79.84歲，其中男性 76.63歲、女性83.28歲。由於死亡人數增加幅度較大、標準化死亡率上升，造成平均壽命下降，致國人平均壽命較110年減少1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97 歲。此外，受COVID-19疫情及人口老化影響，111年國人死亡人數為20萬8129人，較110年增加2萬3672人，其中65歲以上死亡人數15萬8737人、占全國76.27%。

值得注意的是，在6都部分，以臺北市83.75歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市，男、女性亦以臺北市最高。6都在全體、男性及女性平均壽命皆呈現自北而南遞減的情形。其餘縣市則以新竹市81.72歲最高，其中男性78.89歲，女性84.52歲，臺東縣為76.46歲最低，男性72.41歲，女性81.36歲；由分析可發現，東部縣市平均壽命較西部各縣市低。

（中時新聞網 謝雅柔）

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