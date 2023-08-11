陸團旅台灣仍未入列 陳建仁向對岸喊話

陸客團仍不開放來台 陳建仁：有信心達到年底600萬目標

中國大陸旅遊持續解禁，然根據10日公布的第三批旅行社可經營團隊出國及「機＋酒」業務的國家和地區，仍未見台灣。行政院長陳建仁和交通部長王國材都說，即便陸客不來，年底仍能達成600萬人次國際觀光客目標。

陳建仁今（11）日出席亞洲國際郵展開幕典禮，媒體詢問，中國宣布再開放團客旅遊對象仍不含台灣，交通部觀光局訂出的年底100萬陸客目標是否跳票？又要如何填補遊客數量？

陳建仁舉最新統計表示，到目前為止的國外觀光客人數已達340萬，很歡迎世界各個國家旅客來到台灣、欣賞台灣之美，且有信心會在達到今年底600萬觀光客的目標，他並感謝觀光局與業者大家一起努力。

陳建仁指出，在疫後一直強調兩岸之間健康永續的交流，政府一向希望，兩岸之間有更好的交流，並在和平對等、彼此尊重、務實的情況下交流溝通，在這方面表達願意促進兩岸溝通誠意。

陳建仁並說，在觀光相關方案部分，持續透過適當管道跟大陸表達我們的意見，但就如同陸委會所說，到目前還沒有接到大陸的善意回應。

王國材則表示，希望兩岸是對等開放的，但中國大陸現在是希望我們去，卻禁止他們的團客來，目前透過「小兩會」等機制，也傳送很多訊息希望來談，但都是已讀不回。

王國材說，如果單向開放，對我們的旅宿業、餐旅業、接待入境團（in bound）的業者是不公平的，這部分已透過觀光局反應，希望小兩會趕快開，但還沒得到正式回應，會持續做溝通，「假如他們同意團客進來，我們會同步開放兩邊團客互往」。

至於觀光局訂出年底600萬國際觀光客目標，沒有陸客加持，是不是到年底無法達標？王國材表示，今年國際觀光客來得非常踴躍，縱然100萬陸客沒來，還是能達到600萬目標，但還是希望他們來看看我們的風土、民主的生活等。

而有旅遊業者表示，再不開放不排除抗議？王國材說，旅行業者有做出境團（out bound）的旅遊業者，但也有些做in bound的旅行社，對於做out bound到中國的業者，確面臨這樣問題或他們有相關訴求，他有跟旅宿業座談過，強調希望對等開放，不要台灣旅客過去、他們沒過來，這樣會有落差。