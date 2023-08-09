CPI年增率低於警戒線 但這些大漲傷荷包

行政院主計總處公布，112年7月消費者物價指數(CPI)年增率漲1.88％，較6月CPI年增率1.75％上升，但連二月低於通膨警戒線的2％。

1-7月平均，CPI較上年同期漲2.26％。

行政院主計總處表示，7月CPI較上月漲0.10％：主因蔬菜受7月下旬杜蘇芮颱風影響，價格上漲，加以油料費上漲，惟水果價格下跌，及個人照顧服務上月逢端午節饋贈禮金，本月回跌，抵銷部分漲幅。

7月CPI較上年同月漲1.88％。其中，休閒娛樂需求推升娛樂服務價格，加以肉類、外食費、房租、個人照顧服務費及醫療費用價格上漲所致，惟蔬菜、水果、油料費下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.60％，再剔除能源後之總指數(即核心CPI)，漲2.73％。

查價項目群中，價格上漲最明顯，首先是國外旅遊團費漲32.55％、旅館住宿費漲18.51％、遊樂場入場費漲14.98％，為前三大漲幅項目。

這也可由七大類中教養娛樂類漲3.62％看出，主要是隨疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲9.06％所致。

另外，7月份生產者物價總指數(PPI)，較上月漲0.46％，較上年同月跌3.19％，1-7月平均，較上年同期跌0.78％。

（ 時報資訊 沈培華 ）

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