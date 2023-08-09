台積電高雄導入2奈米製程 王美花這樣說

台積電公布將在高雄廠導入2奈米製程，經濟部長王美花9日表示，台積電原定在高雄廠設置28奈米製程，但隨著台積電赴日本、以及與德國車用晶片投資進行的28奈米的合作，高雄可以改為先進技術的節點布局，讓新竹寶山與高雄成為2025年2奈米的生產基地。

王美花9日上午出席「2023產業戰略高峰論壇–供應鏈全球大進擊」活動，被問到今年景氣遲滯，但台積電昨董事會後公布的相關全球布局也讓外界看到希望，她說，台積電的布局仍是逐步在做，即便今年景氣不是很好，但半導體長期需求增加得比其他一般商品更快、更多，台積電的布局也是因為清楚掌握商機、不斷突破技術，讓先進製程可以滿足先進技術的需求，「中長期的需求都在」，也因此台積電持續在台灣需要先進製程的布局。

台積電宣布董事會通過德國設廠投資額1,236億元，王美花指出，這確實會有助於歐盟與台灣的緊密合作，就像是台灣與美國也隨著廠商們的投資決策，有了像是台美21世紀倡議等深化，同時台美也正在想辦法解決避免雙重課稅問題，「台積電到歐盟去，一定會加深台歐盟的關係」。

至於日前台積電透過政府協助尋找CoWos封裝設廠用地，王美花說，台積電的先進立體封裝技術要結合先進晶片，所以如果晶片產線沒有問題，但封裝量能不夠時就會形成瓶頸，台積電表達需要更多生產封裝的基地，政府也非常重視這問題，「要緊的原因不僅是台積電本身，更有綜合性考量整個伺服器供應鏈」，看到產商訂單需求、確實AI需求暴增，經濟部也覺得解決封裝用地，可以讓廠商有更多供應鏈來完成AI伺服器、賣到世界去。

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