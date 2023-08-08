AI需求帶旺 台灣出口拚9月翻紅擁5利多

景氣觸底了！受惠AI需求火熱，7月資通與視聽產品出口年增率54.1％、創13年單月新高，促使7月出口跌幅收斂至10.4％。財政部統計處長蔡美娜表示，若資通產品在「關鍵8月」持續給力，不排除9月出口提前轉正、中止連黑。

財政部公布7月進出口貿易統計，出口值387.3億美元、年減10.4％，雖然是連11黑，但與6月年減23.4％相比，減幅明顯收斂，創近九個月最小跌幅。財政部預估，8月出口減幅可能回到個位數，介於年減5％～10％，單月出口值估計在363億至383億美元，確定會連12黑。

財政部表示，第四季出口可望中止下跌，轉回正成長。蔡美娜分析，比較保守的預估是11月有把握可轉正，至於9月因為有基期偏低和AI續旺兩大利多加持，「不完全排除持平或轉正的可能」，主要仍須觀察關鍵8月的表現。

隨著AI等新興應用需求遞增，產業又步入科技產品外銷旺季，7月出口387.3億美元，已是九個月新高；進口因廠商備料與資本設備購置放緩，以及農工原料輸入價格回落，年減2成至302.5億美元。7月單月出超84.8億美元，是歷來單月首度突破80億美元，創下單月新高。

蔡美娜指出，7月主要貨品出口情況普遍優於6月，但除了資通與視聽產品受惠於顯示卡、音效卡和伺服器等出貨升溫，出口年增54.1％外，其餘如電子零組件仍因半導體業復甦緩慢、供應鏈持續調整庫存等因素，均呈年減。

另外，前7月也僅資通與視聽產品出口年增54.1％，其餘各貨品仍呈兩位數衰退。財政部強調，7月出口年減1成，表現「不算理想」，主要是全球經濟復甦的道路緩慢而曲折，AI長期展望看好，但單靠資通產品出口「獨木難撐大樑」。

蔡美娜分析，目前有五大現狀影響出口，包括全球通膨仍處相對高點，貨幣緊縮壓力打擊消費投資信心；中國大陸受內外需求偏弱夾擊，經濟復甦的復航力不夠；供應鏈庫存調整壓力未完全解除，影響接單能量；出口產品價格下跌的壓抑效果；比較基期偏高。

相對的，也有五大有利因子可期待，一是庫存調整終究會結束；二是AI商機會持續推波助瀾；三是新品備貨周期啟動；四是傳統出口旺季；五是高基期效應會結束。

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