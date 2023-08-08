登革熱本土暴增264例 苗栗、嘉義首現個案

國內連續兩個颱風侵襲下，登革熱疫情持續升溫，本土病例數突破千例！衛福部疾管署公布，上周國內一口氣新增264例本土病例，創下單周以來新高，且苗栗縣、嘉義縣也首度出現確診個案。

本土登革熱自從6月13日出現首例以來，不到兩個月，全國至今累計1109例本土病例，其中臺南市920例、雲林縣135例、高雄市38例、嘉義縣5例、臺中市4例、屏東縣4例、南投縣2例及苗栗縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高。

全國本土個案中，其中60歲以上個案佔41％（459例），高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26％），目前累計9例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣7例及臺南市2例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例

疾病管制署今（8）日表示，依據疾管署統計，國內上周新增264例登革熱本土病例，個案居住地為臺南市（229例）、雲林縣（20例）、高雄市（6例）、嘉義縣（5例）、屏東縣（2例）、臺中市（1例）及苗栗縣（1例），分別於臺南市永康區92例、東區64例、仁德區21例、安南區19例、北區11例、南區10例、中西區6例、安平區2例、關廟區、歸仁區、左鎮區及七股區各1例，雲林縣古坑鄉17例、斗六市3例；高雄市小港區2例、鳳山區、三民區、路竹區及左營區各1例，嘉義縣梅山鄉3例及竹崎鄉2例，屏東縣萬丹鄉2例；臺中市烏日區及苗栗縣頭份市各1例，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中151例男性、113例女性，發病日介於7月20日至8月7日。

疾管署說明，國內本土登革熱疫情持續，苗栗縣、嘉義縣於上週出現今年首例本土登革熱病例，截至目前全國已有8縣市出現本土病例。

目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計92例境外移入病例，感染國家分別自泰國（26例）、印尼（17例）、馬來西亞（17例）、越南（13例）、菲律賓（6例）、馬爾地夫（4例）、印度（4例）、孟加拉國（1例）、寮國（1例）、中國（1例）、緬甸（1例）及新加坡（1例）移入。

疾管署指出，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨及泰國近期仍持續上升，寮國處高點，且高於近年同期，印尼全國皆有案例報告，評估將持續升溫；另美洲地區疫情持續，累計報告超過317萬例，以南美洲巴西逾249萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻。

疾管署提醒，適逢暑假期間，民眾入出境、往來各地交流頻繁，加上氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，各縣市均有登革熱流行風險，籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，留意家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查閱，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

（中時 鄭郁蓁）