獨》個資會籌備處延後成立 他當主任呼聲高

為防堵個資外洩，政府力拚明年成立個資保護委員會，惟據悉，其籌備處原定8月底前揭牌，礙於法制作業及場地問題，行政院近期敲定延至10月成立，並有進行個資法第二階段修法等三大重要任務。至於個資會籌備處主任一職，由國發會法制處副處長李世德呼聲最高。

個資外洩層出不窮，為有效防堵，立法院近來已三讀通過個資法第一階段修法，業者未善盡安全維護義務以致個資外洩，情節重大者最高處1,500萬元罰鍰，另明訂未來個資法的主管機關為個資會，以呼應去年8月憲法法庭第13號判決，於三年內完成個資保護獨立監督機制要求。

然而，個資會籌備處原定8月底前揭牌，如今傳出變數。據悉，由於行政作業比想像複雜，組織暫行條例還要等銓敘部同意，之後才能對外招募人員，加上選址耽誤時間，原選在國發會，近日才敲定在原勞動部大樓，需辦裡採購租用，都讓進度落後。知情人士證實，行政院近期敲定延至10月成立，惟該人士強調，沒有跳票問題，明年個資會一定會成立，只是籌備處進度稍微延宕。

人事方面，據悉，李世德擔任個資會籌備處主任呼聲相當高，他具備法務部經歷，職涯與個資工作高度相關，是最合適人選，惟仍待行政院核定。

熟知籌備工作的官員指出，個資會籌備處成立後有三大重要任務，一是訂定個資會組織法；二是著手進行個資法第二階段修法；三是將現行個資分散式管理機制進行統籌。在修法方面，預計大範圍修正，包含資料收集、應用、集體訴訟跟跨境傳輸還有主管機關如何通知當事人等議題都會著墨，另外也會思考匿名化、假名化後的個資是否可以做一定程度資料運用；還有未來數位轉型，AI將成為趨勢，其個資如何規範運用。

該官員強調，從籌備處到個資會成立必須無縫接軌，從未停止討論個資法第二階段修法。將考量資訊時代過猶不及，修法太嚴苛恐怕影響數位經濟發展，太鬆又會沒辦法保障個資安全，必須做權衡。

實際上，行政院數位政策法治協調會議底下設有個資小組及AI小組，8月行政院會將邀請相關部會就目前進度報告。在AI部分，行政院副院長鄭文燦近日已透露，考量技術演變快速，AI基本法草案無法在9月提出。官員對此表示，行政院已定調「先指引後立法」，因除歐盟外，其他國家沒有相關法律，太早定調恐怕影響我國產業發展，將先從國科會預告的政府使用生成式AI指引「試水溫」，搭配數位部底下資安院年底將建立的驗測機制，觀察市場反應，至於何時會提出草案則無時間表。