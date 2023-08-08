蔡英文：半導體再生能源 印太不可或缺夥伴

總統蔡英文今（8）日上午出席「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話開幕式」時表示，台灣能在印太地區扮演建設性角色，並在半導體、再生能源等領域成為不可或缺的合作夥伴。

蔡英文認為，印太區域正面臨關鍵時刻，台灣扮演建設性角色的新契機浮現，可望成為培育區域和平發展與繁榮聯盟的重要力量。

日本前首相麻生太郎（Taro Aso）及愛沙尼亞前總理安席蒲（Andrus Ansip）均來台出席今天的凱達格蘭論壇，蔡英文表達感謝。中午副總統賴清德將宴請麻生太郎，下午蔡英文將在總統府接見。

蔡英文說，過去幾個月，接待了許多日本及中東歐訪團，對他們大力支持台灣，深受感動。從台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織，到台海的和平、穩定與安全，以及台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國際友人持續為台灣仗義執言。

蔡英文指出，我們邁向深受印太情勢影響的世界之際，今年的凱達格蘭論壇將做為促進前述重要議題充分討論的平台。在疫情過後，印太地區仍是全球成長最快的區域，在貿易、製造業和教育等領域，為全世界提供無數機會，達到經濟繁榮。

蔡英文表示，台灣政府致力成為民主聯盟的一分子，此聯盟致力防止威權主義擴張，同時解決氣候變遷、新興疾病及恐怖主義等問題，並確保供應鏈的安全。也主張以永續、全面和以規則為基礎的策略進行連結，台灣在建立民主韌性、促進生物科技、再生能源及半導體等領域的發展，可以成為不可或缺的合作夥伴。

台灣持續採取必要措施提升安全能力。她說，我們建置新設施，推動國艦國造。我們已採取措施強化及訓練後備戰力，也增加投資以提升不對稱作戰能力。這些努力有助於我們實現國防自主的目標。「台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然」，我們不會尋求軍事對抗，並盼與周邊國家在和平、穩定且互惠的原則下共存，但隨時準備好捍衛民主和生活方式。

蔡英文進一步表示，本次論壇重要議題之一是台灣在國際供應鏈重構中的角色。台灣的高科技產業，尤其是在半導體領域的領先優勢，是全球安全供應鏈重要的一環，能保護關鍵科技免遭濫用。另台灣在高精密製造、人工智慧、再生能源、生技等諸多領域可發揮創新作用。這有助建立一個更多元、更有韌性、可抗拒干擾的全球供應鏈。

此外，台灣還在教育、人力資源開發、公共衛生、醫療、人道援助及天然災害防治上，擁有許多經驗與能力。我們的醫療機構也與區域內的國家分享醫療技術和管理的經驗，協助改善公共衛生及醫療照護。