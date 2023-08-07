蔡英文：2030淨零 帶動民間4兆元投資

台灣碳權交易所7日在高雄揭牌，總統蔡英文表示，氣候變遷因應法的子法陸續上路，帶來碳定價、碳交易等機制，未來將透過自願減量、增量抵換、國外交易三管齊下推動淨零轉型，預計2023年至2030年，帶動4兆元民間投資，創造5.9兆元產值，並提供逾55萬個就業機會。

蔡英文表示，淨零轉型是最長遠國家發展計畫之一，也是讓台灣更走向國際的新契機，沒有鬆懈空間。由於2050淨零轉型是全世界的共識，也是台灣的目標，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也即將在今年10月上路，台灣企業如果要繼續脫穎而出，就必須面對。

她說，這幾年包括美國紐約、英國倫敦、日本東京、新加坡等國先後成立碳權交易平台，台灣碳權交易所的設置，不僅能讓台灣跟上國際淨零轉型潮流，更積極跟其他國家碳交所國際合作，是協助台灣達成低碳目標的助力。

蔡英文指出，碳權交易所未來在交易市場上進行碳交易流通，創造減碳誘因，這個機制不僅可以促進低碳科技的研發、綠色人才培育，還能帶動綠色經濟良性循環。高雄一直是鋼鐵、石化大型工業城市，為台灣經濟發展打下基礎、創造經濟奇蹟的關鍵，高雄未來在淨零轉型中也擔任重要角色。

行政院長陳建仁表示，碳交所是台灣朝碳經濟發展的重要里程碑，未來將提供國外碳權買賣服務，讓企業更充分認知排碳成本，並提供碳諮詢服務及教育訓練，讓台灣成為亞太地區領先的楷模。國發會主委龔明鑫也說，碳交所揭牌象徵台灣將邁向未來30年的正確道路。

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