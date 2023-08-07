平行送審機制將啟動 新藥納健保時間減半

現行新藥納入健保給付，從申請藥證到納入健保給付，平均需要約24個月，不過明年1月1日起，衛福部健保署與食藥署將啟動「平行送審」機制，也就是藥廠在送食藥署查驗登記時，一併送至健保署，有望將時間縮短至約12個月。

衛福部長薛瑞元日前率團，參與亞太經濟合作會議（APEC）衛生與經濟高階會議，及本年度第二次衛生工作小組會議，內容談及希望我國能增加對健康照護的投資，並在高齡照護上，深化預防接種、健康老化及供應鏈韌性等議題的合作。

針對快速引進新藥品、醫材、技術，並提升審查效率，薛瑞元表示，這是我國最重視的努力方向。過去作法採二階段進行，先由食藥署審核取得藥證後，再由健保署針對給付進行審查。為加速作業，將改採「平行審查」，食藥署及健保署同時啟動作業，讓國人有機會愈快使用。

健保署補充，過去廠商如有意將藥品納入健保給付，從送審到通過給付，前後約耗時24個月，新措施規劃廠商在送食藥署審查時，一併將資料送至健保署，審查時間有望縮減至12個月內，目前規劃「2024年1月1日起施行」，將於實施前辦理業界溝通會議。

而針對健康投資照護投資，薛瑞元則說，現行健保預算已分配一定額度用於支付新藥品、醫材、技術，期待私部門夥伴提供協助。健保署說明，主要希望廠商在送審時，還可同步到藥品查驗登記線上申請，一併提出新藥品項、適用對象、金額等資訊，以利編列預算並向健保會爭取納入健保。

健保署並表示，廠商在送件時，還可同步到藥品查驗登記線上申請，填寫品項、金額、適用對象等資訊，以利健保署編列隔年新藥預算，並向健保會爭取納入給付。

而面對人口老化造成醫療需求改變，如慢性病的預防及治療等，薛瑞元指出，這方面也積極進行制度改革，朝向提供全人、全程的有效率照護。

而台灣同時面臨少子化問題，兒童醫療將投注更多資源，但由於兒童醫藥品之劑型或規格特殊，且用量小，易出現供貨不穩定，薛瑞元表示，期待私部門夥伴可協助建立機制，在需要時能協助生產或優先分配台灣，這方面如需要進行價格協商（price negotiation），健保署將盡力協助。

延伸閱讀

生技大利多 NGS明年納健保給付

明年健保總額成長率上限4.7％ 健保估不調

健保總額總預算大砍150億 政院表態了