碳交所上路 童子賢:沒做到這件事無助碳排

台灣碳權交易所今天成立，代工廠和碩董事長童子賢表示，碳權交易是世界趨勢，但如果沒有從根本減碳，只靠交易對整體排碳沒有幫助，「這是錯誤的」。至於近期台股掀AI概念股熱潮，他回應「不要叫我預測股市」。

童子賢今天以股東身分出席庫得科技發表純電動物流車底盤X-Platform記者會並於會前接受媒體採訪。

被問及碳權交易所成立看法，他說，這是全世界趨勢，對於排碳造成氣候變遷的影響，目前已是全球最關注議題，台灣以外銷出口為主，一定要在碳稅、碳權方面多加研究。

他表示，碳權本身可以交易，這是全世界趨勢，但是如果沒有從根本減碳，只是交易來、交易去，最後對整體排碳沒有幫助的話，「這是錯誤的」。

童子賢希望一方面往淨零碳排努力，另一方面針對交易碳權利和容量，可以交易運用得更靈活。

此外，媒體詢問輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於明天發表超級電腦相關演講，是否為台廠帶來好機會。

童子賢回應，所有數位產品在發展的時候，很多都會尋求與台灣合作，應該都是好機會。

談到人工智慧（AI）概念股是否會表現得比5月更好，童子賢僅說，「不要叫我預測股市，我沒有那麼厲害」。

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