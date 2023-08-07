迎減碳淨零 陳其邁：高雄推動雙軸轉型

碳權交易所7日在高雄揭牌，高雄市過去被視為工業重鎮、碳排最主要的大戶來源，高雄市長陳其邁表示，高雄正在推動雙軸轉型，在數位轉型的同時，必須把減碳納入調整生產製程的一個考量，這是鋼鐵、石化的生存之戰，「但我們產業只能往前走」，也由中油、中鋼、日月光共同組成淨零大聯盟，市府也推動產業與在地大專院校合作，即將成立高雄淨零學院，一起迎向轉型。

陳其邁表示，過去大家對高雄的印象就是「工業城市」，高雄支撐台灣經濟成長的同時，生活在這片土地上的市民得付出巨大成本代價。高雄碳排放佔全國20％達5,737萬噸，是台北市碳排5倍之多，更有90家左右列管排放源的高碳排產業，包含鋼鐵、石化、化工等產業。氣候變遷越來越嚴重，淨零轉型迫在眉睫，在追求城市轉型、提高城市競爭力的同時，高雄更加努力進行各項淨零規劃。

響應蔡總統提出的「2050淨零排放」願景，陳其邁指出，高雄以聯合國永續發展目標（SDGs）為基礎，迎頭直追全球趨勢，市府與在地的企業、市民共同攜手，在去年公布高雄淨零路徑策略、成立產業淨零大聯盟，在議會支持下順利通過「淨零城市發展自治條例」，高雄成為氣候變遷因應法通過後，第一個擁有淨零法規的城市。

陳其邁表示，淨零轉型的關鍵，政府的決心和魄力很重要，當企業面臨國際供應鏈與ESG要求，或是國內碳費衝擊，包括在技術、金融，以及不同領域的整合，都是相當大的挑戰。今天現場聚集全國低碳科技領域的龍頭企業，包括高雄產業淨零大聯盟重要成員，中鋼、台電、中油、台塑、日月光等在低碳轉型上有很大的影響力，發揮以大帶小的互助精神。SAP（高雄打造首座全球ESG研創中心）、AWS（雲端聯合創新中心）、微軟（雲平台加速器）、CISCO、精誠等國際級系統廠商，也提出低碳科技解決方案。

此外，陳其邁指出，市府推動產業與在地大專院校合作，即將成立高雄淨零學院。未來從碳盤查、碳技術、碳循環、碳捕捉，到碳權交易，服務最大的供需量能，完整的碳領域產業鏈就在高雄。憑藉著技術、供需、數據、地理、法規等優勢，位於高雄的臺灣碳權交易所總公司，未來將能帶動南台灣產業轉型，促進南北區域平衡發展，在此特別感謝總統、行政院、各位立委的支持，也要謝謝各位產學界的努力。

淨零轉型、數位轉型是未來的產業趨勢，陳其邁說，碳權交易所總部設在高雄亞灣再適合不過，超過130家的科技創新服務廠商聚集，將碳數據轉化為碳經濟。誠摯歡迎金控夥伴將永續與數位金融相關部門設置在高雄，與我們一起共同打造低碳科技產業國家隊，搶得低碳科技關鍵先機。

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