碳交所揭牌 林修銘：啟動碳交易3大板塊

肩負起未來碳權交易、淨零碳排與世界同行的前哨站，碳權交易所7日在高雄揭牌，證券交易所與碳權交易所董事長林修銘指出，碳交所依各碳權之性質及對象不同，分為三大交易板塊，屬於國內碳權交易的部分，分為自願減量額度交易及增量抵換交易二類，滿足企業抵減碳費、實現碳中和及因應環評抵換等需求；另外，推出國外碳權交易板塊，攜手具公信力之國際認證機構，提供高品質的國際碳權買賣支援。

碳權交易所上午在高雄舉行揭牌典禮，蔡英文總統、行政院長陳建仁等人都到場參與，證券交所與證券交易所董事長林修銘表示，近年來全球對於氣候變遷議題越來越關注，世界各國相繼宣示淨零排放的承諾，台灣也在今年2月15日公布氣候變遷因應法，將2050淨零目標正式入法，台灣企業在全球半導體、紡織、金屬產業都有舉足輕重的地位，邊境碳排查的實施、世界大廠對於供應鏈要求、企業自主碳中和需求，這些對於我們國家及企業來說， 勢必將面臨更多壓力與挑戰。

林修銘指出，在全球追求淨零的趨勢下，碳定價成為國際上普遍採納的管理工具;為了支持碳定價的有效運作，在總統、行政院、國發會、經濟部、金管會及環 保署的積極促成下，由臺灣證券交易所與行政院國家發展基金共同出資，臺灣碳權交易所應運而生。

碳交所依各碳權之性質及對象不同，分為三大交易板塊，屬於國內碳權交易的部分，分為自願減量額度交易及增量抵換交易二類，滿足企業抵減碳費、實現碳中和及因應環評抵換等需求；另外，推出國外碳權交易板塊，攜手具公信力之國際認證機構，提供高品質的國際碳權買賣支援。同時，碳權交易所將為企業提供碳諮詢及教育訓練，培育專業人才，完善基礎設施，未來，碳交所也會積極參與國際組織及活動，介紹我國減碳相關制度及具體作為，使臺灣與國際接軌，並為我國未來淨零轉型鋪路。

蔡英文：7年帶動4兆元民間投資、5.9兆元產值

被交予未來碳權交易的重任，碳權交易所7日在高雄揭牌，蔡英文總統表示，氣候變遷因應法的子法陸續上路，帶來碳定價 碳交易機制等機制，未來會透過自願減量、增量抵換、國外交易等三管齊下，這三大交易版塊也會運用交易平台力量達成淨零目標，預計在2023年至2030年將帶動4兆元民間投資，5.9兆元產值，以及55萬個相關就業機會。

蔡英文表示，今年4月宣布成立碳權交易所，由於2050淨零轉型是全世界的共識，也是台灣的目標，歐盟的CBAM也即將在今年10月上路，台灣企業如果要繼續脫穎而出，這是未來必須要面對的，在這幾年來，世界各地包括美國紐約、英國倫敦、日本東京、新加坡等國先後成立碳權交易平台，台灣碳權交易所設置不僅是跟上潮流、積極碳交所國際合作，也是協助台灣達成低碳目標的助力。

蔡英文表示，碳權交易所未來在交易市場上進行碳交易流通，為企業帶來助力、創造減碳誘因，這個機制不僅可以促進低碳科技的研發、綠色人才培育、帶動綠色經濟良性循環，因此在國發基金與證券交易所的合作下，碳權交易所設在高雄、資訊中心在台北。

蔡英文表示，高雄過去一直是鋼鐵石化大型工業城市，為台灣經濟發展打下基礎、創造經濟奇蹟的關鍵，高雄未來在淨零轉型中也擔任重要角色，另一方面高雄的鋼鐵業與造船業，也是現在離岸風電不可或缺的，同時，在經濟部協助之下，高雄本地大型工業將啟動大帶小的功能，讓整體製造業盡速轉型，同時高雄也會培育減碳人才。

延伸閱讀

碳權交易所開張 綠領工作10年暴增6.5倍

碳交所8/7成立 15檔碳權、綠能概念股有戲

台灣碳權交易來了 碳盤查商機發燙