碳交所揭牌 碳權交易明年啓動 對象限法人

台灣碳權交易所總公司今（7）日在高雄軟體園區揭牌，總統蔡英文及閣揆陳建仁將連袂出席，見證淨零重要里程碑。知情人士表示，初期碳交所只能進行碳諮詢，至於碳權交易最快明年上半年展開，產業供應鏈要求等三大類對象，將有購買碳權需求。此外，本月升格的環境部最快下半年訂出碳交易對象，將侷限有需求法人才能交易，排除自然人，不容像股票有炒作空間。

碳權交易所7日揭牌後，將南北營運，營運項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣以及碳諮詢3大項，初期碳諮詢及教育訓練先行，待碳交易及拍賣子法11月預告及實施後，再做碳權交易。

究竟誰需要買碳權？環保署表示，目前碳交易將作為企業減碳三大「補充性」功能，包括一、企業課徵碳費繳交不划算，可購買碳權抵減排放量少繳費；二、業者開發案在環評被要求需抵減一定比例，可在交易所購買碳權完成環評承諾；三、產業供應鏈自主要求，可在交易所購買碳權來符合。

氣候變遷署副主任黃偉鳴強調，減碳不能讓大家以為購買碳權就好，必須窮盡一切手段仍無法達到減碳效果，再用碳權交易機制補充，但最終希望企業要自行努力減量，碳權交易與明年課徵的碳費有「互補」功效。

有關環評開發計畫抵換額度，依規定為新開發產業園區或工廠年排放量的10％，且強制需連續抵換10年，否則開罰最高百萬元，除購買碳權也可合作減量，或幫下游廠商改善污染，「以大帶小」方式抵減碳排額度。

至於購買國外碳權，據悉環保署將訂定抵減碳排放量上限，比例不會太高，除此，碳的pd值計算等配套會作規範，要兼顧碳權品質與來源，確保減碳永久有效。碳權交易所成立後，會和國外洽談取得國外碳權，其來源為現行國際間已發行、核可之碳權，進到台灣還會再審查確保品質。

而國內碳權來源，官員說，主要是環保署早期有專案抵換額度，例如鍋爐、LED燈汰換、畜牧場沼氣收集等。另事業單位、各級政府、事業「以大帶小」等向政府申請自願減量計畫取得之碳權額度，例如種樹，可補入交易所上架交易。

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