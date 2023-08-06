8/6前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/7（一）
|國產署記者會
義隆電除權息
佳世達、川湖、群光法說會
|8/8（二）
|財政部公布7月海關進出口
主計總處公布7月物價統計
勞動部公布最新無薪假統計
晶宏、安力-KY、瀚荃、錸寶除權息
中華電、聯詠、宜特、致新法說會
|8/9（三）
|LV珍稀皮革展
同欣電、今國光除權息
遠傳、邑綺、譜瑞-KY、力旺、TPK、臻鼎-KY法說會
|8/10（四）
|金控獲利發布
BMW X5 / X6 媒體發表會
主計總處公布薪資統計
財政部公布7月稅收
友達、鉅祥、同致、振曜除權息
瑞鼎、采鈺法說會
|8/11（五）
|央行公布7月準備貨幣
花旗消金業務12日移轉星展
2023高雄國際茶、咖啡暨食品展
上洋產業SeSA洗衣吧南部直營示範店開幕；華新法說會
訊連除權息
旺矽、聯寶、宇峻、力智、來頡、敦泰、合勤控法說會
國際財經焦點
|8/7（一）
|美國7月CB就業趨勢指數
英國7月Halifax房價指數
德國6月工業生產
加拿大國定假日休市
印尼第二季GDP
|8/8（二）
|美國7月NFIB小企業樂觀指數、6月國際貿易
加拿大6月國際貿易
日本6月家庭支出與薪資收入、7月經濟觀察者現況指數
澳洲7月NAB企業信心指數
|8/9（三）
|美國EIA石油庫存報告
日本7月機械工具訂單
韓國7月失業率
新加坡、南非國定假日休市
|8/10（四）
|美國上周初領失業救濟人數、7月CPI
日本7月PPI
澳洲8月消費者通膨預期
印度央行利率決策
|8/11（五）
|美國7月PPI、8月密大消費者信心指數
日本國定假日休市
墨西哥央行利率決策
英國第二季GDP、6月工業生產和國際貿易
陸港澳焦點
|8/7（一）
| 7月外匯存底
港股大成食品（亞洲）公布上半年財報
|8/8（二）
| 7月進出口
2023成都世大運閉幕
|8/9（三）
| 7月CPI、PPI
港股阿里巴巴、國泰航空、富智康公布上半年財報
專供大陸的求職平台「領英職場」正式停止服務
|8/10（四）
| 7月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
港股中芯國際、閱文集團公布上半年財報
台股一周焦點
|8/7（一）
|股東臨時會
|昇華
|8/7（一）
|除權息
|軒郁、義隆、凱美等
|8/7（一）
|法說會
|佳世達、川湖、群光
|8/8（二）
|除權息
|朋程、健喬、晶宏、錸寶等
|8/8（二）
|法說會
|中華電、致新、聯詠、精技
|8/9（三）
|除權息
|永豐金、合庫金、同欣電、今國光等
|8/9（三）
|法說會
|訊聯、至興、亞泰、TPK-KY、遠傳、力旺、譜瑞、邑錡、臻鼎-KY
|8/10（四）
|股東臨時會
|雄獅
|8/10（四）
|除權息
|保瑞、美利達、程泰、兆豐金、彰銀、同致、友達等
|8/10（四）
|法說會
|關貿、瑞鼎、采鈺
|8/11（五）
|除權息
|元大金、第一金、豐祥-KY、璟德等
|8/11（五）
|法說會
|旺矽、聯寶、宇峻、敦泰、力智、來頡、合勤控
前瞻一周