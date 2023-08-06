8/6前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

8/7（一）國產署記者會
義隆電除權息
佳世達、川湖、群光法說會
8/8（二）財政部公布7月海關進出口
主計總處公布7月物價統計
勞動部公布最新無薪假統計
晶宏、安力-KY、瀚荃、錸寶除權息
中華電、聯詠、宜特、致新法說會
8/9（三）LV珍稀皮革展
同欣電、今國光除權息
遠傳、邑綺、譜瑞-KY、力旺、TPK、臻鼎-KY法說會
8/10（四）金控獲利發布
BMW X5 / X6 媒體發表會
主計總處公布薪資統計
財政部公布7月稅收
友達、鉅祥、同致、振曜除權息
瑞鼎、采鈺法說會
8/11（五）央行公布7月準備貨幣
花旗消金業務12日移轉星展
2023高雄國際茶、咖啡暨食品展
上洋產業SeSA洗衣吧南部直營示範店開幕；華新法說會
訊連除權息
旺矽、聯寶、宇峻、力智、來頡、敦泰、合勤控法說會

國際財經焦點

8/7（一）美國7月CB就業趨勢指數
英國7月Halifax房價指數
德國6月工業生產
加拿大國定假日休市
印尼第二季GDP
8/8（二）美國7月NFIB小企業樂觀指數、6月國際貿易
加拿大6月國際貿易
日本6月家庭支出與薪資收入、7月經濟觀察者現況指數
澳洲7月NAB企業信心指數
8/9（三）美國EIA石油庫存報告
日本7月機械工具訂單
韓國7月失業率
新加坡、南非國定假日休市
8/10（四）美國上周初領失業救濟人數、7月CPI
日本7月PPI
澳洲8月消費者通膨預期
印度央行利率決策
8/11（五）美國7月PPI、8月密大消費者信心指數
日本國定假日休市
墨西哥央行利率決策
英國第二季GDP、6月工業生產和國際貿易

陸港澳焦點

8/7（一） 7月外匯存底
港股大成食品（亞洲）公布上半年財報
8/8（二） 7月進出口
2023成都世大運閉幕
8/9（三） 7月CPI、PPI
港股阿里巴巴、國泰航空、富智康公布上半年財報
專供大陸的求職平台「領英職場」正式停止服務
8/10（四） 7月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
港股中芯國際、閱文集團公布上半年財報

台股一周焦點

8/7（一）股東臨時會昇華
8/7（一） 除權息軒郁、義隆、凱美等
8/7（一） 法說會佳世達、川湖、群光
8/8（二） 除權息 朋程、健喬、晶宏、錸寶等
8/8（二） 法說會中華電、致新、聯詠、精技
8/9（三）除權息永豐金、合庫金、同欣電、今國光等
8/9（三） 法說會 訊聯、至興、亞泰、TPK-KY、遠傳、力旺、譜瑞、邑錡、臻鼎-KY
8/10（四） 股東臨時會雄獅
8/10（四） 除權息保瑞、美利達、程泰、兆豐金、彰銀、同致、友達等
8/10（四） 法說會 關貿、瑞鼎、采鈺
8/11（五）除權息元大金、第一金、豐祥-KY、璟德等
8/11（五） 法說會 旺矽、聯寶、宇峻、敦泰、力智、來頡、合勤控

前瞻一周

8/6前瞻一周》本周國內外財經焦點

我7月出口 估連11黑

8月經濟數據將揭曉 PMI前進腳步緩慢

台股戰前高 世界、群創將釋下半年展望

台達電將法說 財報、展望成重頭戲

唐獎8/1頒獎掀生醫熱潮 創辦人尹衍樑出席

工商時報 數位編輯