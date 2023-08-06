7月出口估連11黑 最快11月才有辦法翻紅

財政部8日將公布7月海關進出口統計，由於去年7月出口金額達432億美元，是歷年單月次高，高基期因素加上景氣未見好轉，預估7月出口規模將落在348億～363億美元間，年減16％～19.5％，也就是將創下連11黑。

6月出口值323.2億美元、年減23.4％，至於進口6月為263.6億美元，年減29.9％。出口及進口雙雙創下14年單月最大跌幅。財政部指出，原本推估出口最快9月可以轉為正成長，但從目前的情況來看，9月出口轉正的機率明顯下降，11月出口轉正的機率偏高。

整體來看，目前進出口偏弱，尤其出口原本跌勢收斂，到6月又明顯變得更軟弱，低於原先的預期；而進口則受到國際原物料行情走軟、出口衍生的備料需求趨於保守，以及資本性設備採購轉趨審慎。

財政部分析6月出口大幅下滑的四大因素，一是國際間通膨壓力並未完全冷卻，加上全球主要經濟體升息累積效應，相當程度壓抑終端需求，復甦的路並不平順；二是疫後消費驅動大陸經濟復甦，但目前復甦有點後繼無力。

第三則是整個產業鏈的庫存調整持續進行，國內廠商多傾向短單跟急單，使得訂單能見度並未明確改善；四是外銷產品價格下跌，去年基期偏高的牽制作用，使得上半年出口是全球金融海嘯以來「近14年來出口最黯淡的表現」。

但財政部也指出，若以季來看，今年首季的減幅19.2％，且出口規模低於1,000億元，到了第二季的減幅稍微縮小至16.9％，規模回到1,000億美元之上，可以說第一季是最壞的狀況，已經度過且開始上升，回升速度有持續進行，只是比較緩慢。