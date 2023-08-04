王美花看好AI發展 明年出口一定會正成長

外銷訂單連10黑，經濟部長王美花4日預估，「明年會成長」，但是當國際景氣復甦之後，「誰跑得比較快，這個就會跟每個國家有關係」，認為台灣現在有一個很好的發展機會，也就是AI產業的供應鏈，包括晶片，以及從晶片帶動的伺服器等，在國際復甦的時候，這需求的增加是很快的。

王美花4日中午接受品觀點網路節目《觀點芹爆戰》主持人黃光芹專訪。談到今年是否要進入GDP保2大作戰，王美花表示，國際間仍有包括俄烏戰爭等不確定性，以及中國的經濟復甦是否可以如預料中快，國際情勢的發展確實會影響到國際貿易的格局，目前看到的跡象就是下半年一定會比上半年好，第三季趨穩、第四季恢復，明年轉為正成長是比較沒有問題的。

王美花認為，在國際復甦之後，「誰跑得比較快」就會是跟每個國家有關係，對台灣而言，現在有一個很好的機會，就是AI的供應鏈，包括晶片，以及從晶片帶動的伺服器等，這部分確實在國際復甦的時候，那這個的需求是增加的會快的。

「現在大家看到的，這個手機也好、筆電也好，恢復的情形都還不是非常理想。」王美花指出，這時如果有新的需求，且是哪些國家可以拿到這個需求，就變得很重要了，這部分對台灣來講也是，「為什麼台灣股市，最近一兩個月好到不行，就是因為有未來性」，在產能的部分也要匹配，因此有把握說明年，一定會正成長是看訂單發展。