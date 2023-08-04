逾萬TPASS通勤族注意 悠遊卡有這補助金

基北北桃1200通勤月票7/1上路，TPASS悠遊卡首月就熱賣10.4萬張，悠遊卡公司表示，購買者可領取交通部公路總局補助的100元購卡費，但迄今尚有3.6萬人還沒靠卡領錢，提醒領取期限僅到明年1月底，拖愈久愈容易忘記，呼籲民眾別讓自己的權益睡著。

TPASS悠遊卡每張售價100元，6/15~12/31皆可登記購買，悠遊卡公司今（4）日提醒購卡民眾，取得卡片後，記得前往悠遊卡官網「買TPASS悠遊卡，登錄就領100」網頁，輸入悠遊卡卡號、檢查碼、身分證字號及生日完成登錄，審核通過後的3個工作天，可持該卡至4大超商或美廉社，請店員協助靠卡，領回100元儲值金。

若不確定自己是否申請成功，可上「買TPASS悠遊卡，登錄就領100」網頁選擇「我要查詢」，輸入資料即可確認審核是否通過，儲值金每人限領1次，領取期限到明年1月底，建議還是盡早領取、避免忘記。

此外，雖1200通勤月票涵蓋「北北基桃」的公車、客運、捷運、火車等多種大眾運輸工具，近來卻被發現有漏洞，如雙北62條「跳蛙公車」路線，雖可以上車嗶卡，但若想線上購票並預約座位，系統卻不支援使用TPASS，只能使用信用卡或PI錢包等行動支付。

跳蛙公車包括「三峽－內科」、「新莊－汐科」、「永和－淡水」、「林口－圓山」等多條熱門路線，由於停靠站少、行駛快速道路或國道，因此可大幅縮短通勤時間，是不少居住郊區的通勤族首選，但因多數僅售坐票，不允許站立，因此通勤族多會選擇線上預購選位。

對此，雙北公運處均承諾，會再跟客運業者等相關單位討論，研究是否將系統改版，避免民眾花1200元買月票，卻因為系統漏洞而吃悶虧。

（旺得富理財網）