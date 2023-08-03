達人教戰!勞保PK國保 選錯少領年金190萬

勞保、國民年金選誰好，相信是不少勞工心中的大問號。達人分析，比較前先看給付項目，勞保給付包含6項給付，海放國民年金的4項，即使保費較多，但若在30年年資、65歲請領到80歲的相同條件下試算，即使扣除多負擔的54萬元勞保費，老年給付仍比國保多出190萬元，建議以投保勞保為優先，保障範圍與給付金額都較多。

勞保專家張秘書在《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道中分享，勞保給付項目包括：生育給付（2個月）、傷病給付（住院第4天開始請領半薪到出院為止）、失能給付（按失能給付標準表規定的項目、等級與日數請領）、死亡給付（5月個月喪葬津貼與30個月遺屬給付）、家屬死亡給付（父母配偶3個月、12歲以上子女2.5個月、12歲以下1.5個月），以及眾所周知的老年給付。

大家都知道，老年給付分為一次領與按月領兩種，前者為最後3年的平均投保薪資x可領月數，按月請領，則是取最高5年的平均投保薪資x年資x1.55%。

國保給付相對簡單也比較少，給付共有4項，包含生育給付，雖同為2個月，但投保薪資低，同樣核算出來的2個月，遠遠少於勞保生育給付的2個月。還有身心障礙年金給付、喪葬給付（以今年投保薪資19761元x5個月=98,805元）。

至於大家熟知的國保老年年金給付部分，分為AB兩式，A式是月投保薪資×年資×0.65％+3,000元，B式為 月投保薪資×年資×1.3％，乘出來的金額就是可領的金額，一般以B式較為划算，A式可直接跳過。

除給付項目多寡差很大，張秘書也舉3個實際案例說明，假設都是由65歲請領到80歲身亡，條件一樣，年資都是30年，來看看哪個比較好。

小勞A：最高5年的薪資4.58萬元，每月可領4.58萬元x30年年資x1.55%= 2,1297元，到80歲可領到的金額是x12個月x15年=383萬3,460元

小勞B：最高5年的投保薪資為3萬元，每月可領3萬元x30年x1.55%=13,950元，領到80歲總共可領x12個月x15年=251萬1,000元

小國：目前國保年資尚未達30年，但仍以30年舉例計算，由於投保薪資固定，以今年19,761元計算，每月可領x30年x1.3%=7,077元，到80歲共可領x12個月x15年=138萬7,260元

或許有人質疑比較基準不公平，畢竟勞保保費繳的多當然領得多，國保保費比較便宜，當然領得少，但張秘書指出，假設兩者每月保費相差1,500元，30年金額為54萬元，小勞A扣除多繳的勞保保費54萬元後，仍比小國多領190萬6,200元。

數字會說話，天秤的兩端，一邊是勞保、一邊是國保，中間相差190萬元，孰優孰劣一目瞭然，因此她也建議，一般人若可以保勞保，就盡量投保勞保。

（旺得富理財網 李宗莉）