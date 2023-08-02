卡努颱風來襲 北北基停班停課 3日股匯休市

中颱卡努颱風來襲，台北市、新北市、基隆市今（2）日晚上宣布明（3）日停止上班上課，依照往例，台北市若停班課，台北股市、匯市及衍生性金融商品市場，皆休市1天，當日應屆交割款券順延辦理。

台股在颱風天是否休市，集中交易市場休市原則以台北市為準。當台北市宣布全體公教機關全天停止上班、或是上午停止上班時，集中交易市場全日休市，全體證券商當日停止營業，且當日應屆交割款券順延辦理。

央行表示，因國際金融市場持續營業，相關主管及交易員仍需到行上班，除從事國際金融交易，也主動與銀行聯繫，緊急提供外幣資金，以維持各銀行外幣資金的正常運作。

央行指出，在票據交換方面，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，央行督導台灣票據交換所對於支票存款戶所發生的存款不足退票，以及因本次颱風遭受災害，致影響票款清償能力者，依據相關規定予以從寬處理。

在跨行清算作業方面，央行已請財金公司督促各銀行撥存充足資金於跨行清算專戶。

證交所： 當日應屆交割款券順延辦理

台灣證券交易所表示，由於卡努颱風來襲，台北市政府已宣布全體公教機關停止上班，明（3）日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。

期交所宣布3日休市

期交所2日晚間表示，受到卡努颱風來襲影響，112年8月3日（四）臺灣期貨交易所集中交易市場休市乙日（包含一般交易時段及盤後交易時段），店頭集中結算業務暫停營業乙日。

櫃買中心股票、權證、ETF停止交易

因「卡努（KHANUN）」颱風過境，台北市政府宣布3日全日停止上班，當日櫃檯買賣股票（含興櫃股票）、認購（售）權證、ETF、ETN、TDR、開放式基金受益憑證、黃金現貨、債券、衍生性金融商品等停止交易一日，當日應屆給付結算款券順延辦理。

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