包租代管4.0啟動 估年底實質契約6.8萬戶

社宅包租代管4.0自6月起陸續開辦，內政部2日舉辦社宅包租代管4.0啟動記者會。內政部長林右昌說明「三三三」：三年減稅、三年服務、三年管理亮點，並表示該次放寬長者跨縣市換居，跟私宅換公宅服務。

行政院長陳建仁說，4.0計畫累積媒合超過7萬戶，今年底達實質契約的包租代管戶數達6.8萬戶，等於直接興建社宅加上有實質契約的包租代管戶數共16.3萬戶，相信政府8年20萬戶社宅目標一定可以達成。

林右昌致詞時指出，包租代管4.0延續三稅減免、三項費用補助跟三年服務。三稅是提供房屋稅、地下稅、租金所得稅減免；另提供每屋每年有1萬元修繕補助、公證費、居家安全保險費；並享有三年免費租賃管理服務，對房東提供非常大誘因。過去租賃市場屬於私人市場，這次提供更共平台跟服務，讓大家更能方便跟安心。

林右昌也說，目標三年時間要增加8萬戶包租代管戶數，最大亮點是要強化長者服務，讓住沒有電梯私宅可以換到有電梯又方便的社宅；還有可以從某縣市個人社宅換到另一縣市社會住宅。等於放寬長者跨縣市換居，跟私宅換公宅服務。

林右昌說，台灣有很多老舊房子，長者住在沒有電梯排上爬下很不方便，也容易造成危險，跟社宅包租代管政策結合，就能換到新的、政府已經整理好的住宅，提高生活品質也解決長者居住問題。另外很多長者的孩子住在外縣市，將房子提供給政府又可以搬到離孩子近地方，就近照顧，居住環境也更舒適安全。這是創造多贏，對年輕朋友來說，長者受到照顧，當晚輩比較安心，又可以節省支出。

林右昌也提到，包租代管不只創立公共平台，也希望可解決過去房東跟房客的糾紛跟不信任。此外，建立新的機制讓租屋環境變得更好，並創造新的產業。目前在社宅包租代管中，已有2萬多位專業從業人員取得相關證照，代表這不只是社宅政策，也是住宅產業新的一環。

陳建仁致指出，蔡總統上任以來政府全力推動8年20萬戶的社會住宅政策，目前為止直接興建的社宅已接近8萬戶，預計今年底開始動工或完成的可達9.5萬戶；本次4.0計畫累積媒合超過7萬多戶，今年底達實質契約的包租代管戶數達6.8萬戶，直接興建加有實質契約的包租代管戶數共16.3萬戶，相信8年20萬戶目標一定可以達成。

陳建仁也說，包租代管4.0政策將延續「三三三」：三年減稅、三年服務、三年管理。政府最近透過300億擴大租金補貼計畫，由包租代管業者協助房客申請補貼，這樣整個計畫很成功。