唐鳳專訪》中軌衛星 SES成合作夥伴

台灣衛星發展再邁一步！數位部長唐鳳1日透露，繼英國低軌衛星大廠OneWeb之後，中軌衛星將開放全球前三大衛星營運商SES加入布建點，SES是愛爾康的合作廠商。唐鳳還說，馬斯克創立的星鏈（Starlink）只要符合國安和資安規定，未來不排除合作可能。

數位部去年8月27日掛牌，上任即將滿周年的唐鳳，接受本報專訪。對於首年成果，唐鳳表示，交由全民打分數，而衛星是國人一直很期待的事，數位部過去一年努力從台馬斷纜打擊中，強化自身體質，讓台灣在緊急狀況時有更多選擇。

唐鳳透露，除了OneWeb年底前要覆蓋全台外，「我們也有中軌合作夥伴」，目前確定由盧森堡的SES加入台灣非同步衛星中軌合作夥伴。SES是4月已通過數位部商用衛星通信頻率案（俗稱衛星執照）的愛爾康合作夥伴，未來將規劃使用O3b mPower中軌衛星，讓台灣達到切換不同軌道通訊能力。

實際上，除了OneWeb、SES外，數位部內部也在評估Starlink、亞馬遜旗下Kupier及加拿大TELESAT的合作可能性。「其實我們都非常歡迎！」唐鳳強調，接到愈多多元異質衛星，才能確保緊急時持續提供服務，因此會強化各種切換可能。

唐鳳認為，「不存在找了某家就會排擠掉別家的問題」，希望每個站點都能夠接上兩個以上衛星軌道，因此到了明年合作對象還會擴充。例如，低軌市場一直都有新的可能出現，「明年能夠用的選項一定比現在更多」。

非同步衛星的效果就像做了「雙保險」，唐鳳說，如果海纜斷了還有微波，微波沒了也至少還有衛星，就能滿足一些緊急通訊需求。衛星好處是接收點很機動，只要有一個天線，就可以保存通訊能力。

實際上，數位部推動衛星政策採雙管齊下，除非同步衛星通訊概念驗證外，另一個就是開放商用衛星執照。唐鳳解釋，商用就是直接賣給就是消費者或公司，類似像訂閱制，提供衛星連線在船上使用，或解決機上視訊通話延遲機率高問題，進而衍伸出商機；緊急應變面雖然不是直接面對消費者，但如果發生任何緊急的狀況，就能就由驗測經驗立刻調度。

數位部日前委由電信技術中心（TTC），執行強化通訊網路數位韌性驗證計畫。TTC年底前將布建國內11個非同步軌道衛星終端設備站點，及5個基地台衛星後傳鏈路站點，共16個點位；最終目標是明年底布共773個點位。