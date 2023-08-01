確診自主管理再縮短！8/15起10天減為5天

衛福部疾管署今（1）日公布，8月15日起，新冠肺炎篩檢陽性輕症／無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天；同時取消軍職人員、公務人員、教師、學生等對象自主健康管理期間，無需給予支持性給假措施。

疾管署副署長曾淑慧說，今年3月20日起調整調整病例定義，快篩陽性輕症或無症狀者，不須通報也不須隔離，改為「0+n自主健康管理」，即自主健康管理10天或篩檢陰性止，並自8月15日起，自主健康管理天數調整為5天，適用對象包含未符合新冠併發症的陽性輕症或無症狀民眾，以及距離發病日未滿5天，但已完成治療的確診併發症者。

曾淑慧進一步說明，當時調整病例定義，實施「0+n自主健康管理」，為提高民眾落實防疫措施之意願，經協調教育部、勞動部、國防部及行政院人事行政總處，提供各類對象自快篩日當日及隔日起5日內的病假，不列入全年度或全學年度病假或全勤獎金計算等，無不利處分的支持性給假措施。

曾淑慧說明，目前新冠肺炎疫情已呈現下降趨勢，經專家與相關部會研議後，決議取消本項措施，後續民眾如有請假需求，請依各類主管機關規定的假別辦理；另有關檢驗陽性醫療照護工作人員返回工作建議，將提請衛生福利部傳染病防治諮詢會COVID-19防治組專家會議討論。

疾管署補充，自主健康管理期間防疫措施仍維持不變，提醒民眾有症狀時請在家休息，並儘量避免非必要的外出、外出時請全程佩戴口罩。

另，疾管署特別提醒65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全／免疫低下病史者等具「新冠肺炎重症高風險因子」之民眾於快篩陽性後，請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症風險。

疾管署副署長曾淑慧說明自主健康管理措施調整。圖／賴昀岫

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