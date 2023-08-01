新制勞退H1大賺 勞工分紅、持股名單曝光

政府基金上半年操作績效出爐，包含新舊制勞退、勞保、就保、職保專款及積欠工資墊償基金在內的整體勞動基金，投資收益達4,709.8億元、收益率8.59%，不僅將去年虧損的3,529億元全弭平，規模也來到5兆8,648億元。以攸關千萬勞工的新制勞退基金來說，因上半年大賺3,067億元，平均每人分紅可達2.45萬元，而前10大持股中，AI飆股廣達更擠下中華電躍居第4名。

AI題材發酵，全球股市瘋漲，勞動基金光是6月單月，就大賺1780.8億元，寫下勞動基金運用局成立以來，單月進帳第3高紀錄。其中，新制勞退基金上半年收益3067億元，收益率8.38%，以目前有效帳戶約1251萬勞工計算，平均每人分紅約2.45萬元，規模來到3兆7878億元。

回顧勞退新制2005年上路迄今，18年中僅出現5次虧損，去年虧損2280.3億元、收益率-6.67％，平均每人虧逾1.8萬元，是開辦以來虧最慘的1年，今年隨全球經濟走出疫情陰霾，收益也跟著水漲船高。

觀察新制勞退基金的前10大持股名單，至6月底依序為台積電28.32%、台達電4.08%、鴻海3.95%、廣達3.08%、中華電2.68%、富邦金2.53%、聯發科2.33%、國泰金2.04%、兆豐金1.61%、中信金1.43%，其中AI一哥廣達更一舉擠下中華電，成為第4名。

勞保局表示，勞退個人專戶有「累積本金」及「收益」兩部分，本金是歷年提繳的退休金，不會因基金運用虧損而減少；收益是歷年依實際收益作分配，勞工領取退休金時，累積收益有「保證收益機制」，收益率不低於2年定期存款利率。

此外，新制勞退基金是在每年3月，前1年度的全年收益分配到勞工個人帳戶，屆時勞工可至個人專戶查看，但這筆錢會連本帶利，滾入下1年度投資，直到勞工年滿60歲時才可領取。

勞動部並強調，由於每位勞工退休金繳納期間、金額都不同，參與基金運用收益的貢獻度也有差異，因此實際分配到的收益也非固定。

（旺得富理財網 李宗莉）