勞動基金H1賺逾4,709億 收益率衝8.59％

由於今年上半年全球金融市場震盪走升，勞動基金運用局今（1）日公布至6月底止，勞動基金規模總共為5兆8,648億元，評價後投資收益數為4,709.8億元，收益率8.59％，6月單月收益數為1,780.8億元。

此外，若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，勞動基金所管理的規模高達6兆3,781億元，合計收益數超過5,000億元，達5,139.6億元，收益率為8.66％。

勞動基金今年上半年收益數4,709.8億元，已將去年全年收益數負3,529億元全數彌補過來，且更多出近1,200億元。

運用局指出，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（102年1月至112年6月）平均報酬率為4.99％，國保基金近10年多（102年1月至112年6月）平均報酬率為5.29％，長期投資績效穩健。

運用局表示，整體而言，目前全球通貨膨脹壓力已逐步趨緩，然而各國緊縮貨幣政策對經濟成長影響仍持續發酵，在終端消費需求疲弱下，製造業仍面臨庫存去化壓力，尤其歐洲及中國大陸經濟復甦力道放緩，也將持續影響未來全球經濟復甦力道及金融市場表現。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產以分散投資風險，提升基金長期投資效益。

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