租金補貼戶突破36.8萬 2類房屋請不到錢

租金補貼2.0下修年齡門檻到18歲、放寬房屋認定，從7月3日上路以來，短短24天，申請戶數高達36.8萬戶，已突破去年（2022年）32.6萬戶，改寫新高紀錄。行政院目標是從去年補助27.8萬戶增加到50萬戶，若300億元預算不夠，官方將持續支持，且「每年都會有」，讓租屋補貼常態化。

營建署指出，租金補貼即日起受理申請至2024年12月31日下午5時止，採隨到隨辦方式辦理，舊戶直接主動帶入申請；截至7月27日止，舊戶主動帶入申請有21萬8,465戶，新申請戶已達14萬9,575戶（包含線上申請14萬780戶、紙本申請8,795戶）

此次房貸補貼無論單身族、新婚族或是育兒族，還有弱勢族群都有不等比例的加碼補助，補貼金額從1.2倍加碼至1.8倍，依所在縣市不同，每戶每月最高可領2,000元至8,000元，申請資格也大幅放寬至18歲年輕租屋族。

同時也放寬房屋認定，只要房屋用途為「住宅用」，或是宿舍、農舍、公寓等都可申請，即使是沒有稅籍編號、門牌號碼的頂樓加蓋也能申請，只要寫切結書並提供相關證明，如請鄰里長開相關居住證明也能拿到補貼，不過工業住宅、一般事務所等仍不得申請。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

申請租金補助房東炸鍋 過來人曝唯一解方

房東為何不願申請租金補貼？內行曝2關鍵

300億租金補貼戶轉軌社宅包租代管 免重審