全球化變局 楊金龍提醒台灣四大發展面向

面對全球化最新發展，中央銀行總裁楊金龍29日表示，對於台灣經濟前景具有重大意涵，台灣應留意四大面向變化，此外，在中美爭端使台灣對美國貿易順差擴大，宜持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁對象。

政治大學29日舉辦「2023年國際經濟與金融趨勢論壇」中，央行總裁楊金龍在「全球化最新發展與台灣因應之道」專題演講時作以上表示。

楊金龍表示，面對近年中美衝突，全球化發展新變局，我國企業藉由產線重新布局（relocation)至東協國家等海外據點，不僅使對外直接投資與商品貿易等物流發生變化，亦帶動廠商對外直接投資與三角貿易跨境資金地區別流向出現變化；而隨台廠供應鏈的多元分流布局，一方面，擴大了台灣的經濟腹地，另方面，也降低過去高度集中在大陸投資生產的現象。

楊金龍說，台灣為小型開放經濟體，與全球經濟整合的程度甚深，過去積極參與全球貿易更協助我國躍升為高所得國家。近年全球化發展步調調整，對於台灣經濟前景具有重大意涵，有以下四點值得持續關注：

其一，主流經濟學觀點偏重全球化帶來互利互惠的總體面經濟效益，卻忽略全球化有贏家、亦有輸家的個體面分配不均問題，亦忽略全球化恐限縮國家政策空間，可能引發政經不穩定。全球化宜為有限度、有智慧的全球化；為避免形成超全球化並緩和全球化造成之外部性和逐底競爭問題，主要經濟體宜透過國際政策協調來制定全球化之基本規範。

其二，在企業方面，在地緣政治風險及全球供應鏈重組變局下，為我國企業帶來新發展機會，其以投資與貿易地區分流因應，不但提升台灣的生產韌性，並使台灣的經貿發展更趨平衡；惟企業也面臨諸多挑戰。企業亟需妥適應變，並搭配政府政策的支持與協助，讓台灣繼續保持競爭優勢，確立不可取代的地位。

其三，楊金龍表示，金融業順應供應鏈重組及多元布局，擴大經濟腹地規模，並協助台商籌資，增進金融服務量能。和金融業相關有三：

1、積極引導台商資金及外資投資進行國內實質投資，擴大金融業的國內業務量能：此除可帶動國內生產力及薪資提升，促進就業及經濟成長外，亦可擴大支撐金融業業務能量。

2.提升金融業的國際化程度，擴大海外業務量能：金融業可配合廠商布局調整及新南向政策，將金融服務帶往各國，擴大經濟腹地；透過 DBU 與 OBU 相輔相成，發展為台商貿易結算及資金調度中心。

3.新台幣匯率穩定是金融正常運作之基石，對國內製造業營運至關重要，對金融業穩定發展，亦屬不可或缺的重要因素。以亞洲金融中心的香港及新加坡為例，兩者皆採行維持本幣穩定之匯率制度。

此外，楊金龍提到，中美爭端使台灣對美國貿易順差擴大，宜持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁對象。

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