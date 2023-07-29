美宣布對台3.45億美元軍援 我國防部回應

美國總統拜登今宣布提供台灣3.45億美元（新台幣108.09億元）軍事援助，此為拜登政府首度動用總統撥款權提供台灣軍事援助。國防部對此表示，感謝美方對台安全承諾；國民黨立委江啟臣則提醒，國防部應積極跟美方溝通，要求如期提供售台軍備。

國防部發言人孫立方少將說，針對拜登宣布提供台灣3.45億美元軍事援助，國防部表示感謝美方對台灣堅定的安全承諾，「總統提用權」（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具。

孫立方強調，台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。但對於援助內容，基於台美默契不予評論。

國民黨立委江啟臣說，白宮上周宣布了這次撥款的具體用途，所以拜登啟動總統撥款的授權，以美國自身現有庫存來協助台灣，提供必要的一些軍備，這項軍援案包括協助台灣防衛教育，甚至訓練等。當然會正面看待美方積極協助我國防建軍戰備，也期盼此軍援能符合我們國防實際需求。

但江啟臣也提醒，這幾年來我對美軍購都有交貨延遲情況，尤其俄烏戰爭爆發之後更為嚴重，比如說刺針飛彈、F-16V等；所以去年美國國防部成立「老虎小組」，與美國國會協調，甚至賦予拜登緊急撥款授權的額度。

江啟臣表示，雖然國防部也都承諾會在發價書的合約期限來完成，但是兩岸情勢現在不佳，而且兵凶戰危，所以這部分國防部應該積極跟美方來溝通，並要求如期提供。他強調，不論是軍購或是軍援，還是要呼籲蔡政府必須與美方協調出最有利於台灣國防需求的方案，即時補充我方在國防戰備上的需要。

（中時 李奇叡）

美國宣布：提供台灣3.45億美元軍事援助

美國今天宣布提供台灣3.45億美元（約新台幣108億元）軍事援助。這是拜登政府第一個重要軍援方案以美國自身庫存來協助台灣對抗中國軍事威脅。

白宮宣布，這項軍援案包括協助台灣防衛、教育和訓練。

在此宣布前，2名因事屬機密要求匿名的美國官員表示，美國將提供台灣可攜式防空系統（MANPADS）、情報和監視能力、槍炮和飛彈等。

美國國會議員一直施壓美國國防部和白宮，要求加速提供武器給台灣。

（中央社 譯者：徐睿承）1120729

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