全看訂單臉色 無薪假走勢緊扣製造業景氣

勞動部1日將公布最新無薪假統計，受到全球經濟緊縮及通膨影響，終端市場消費與投資動能疲弱影響，製造業仍是目前各行業別中重災區。勞動部官員表示，製造業仍是受到訂單不穩定影響，但支援服務業（旅行社）在暑期旺季的支撐下，無薪假情況應會就此好轉。

勞動部每7天公布一次因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位統計，最近一次公布為7月24日，目前有625家事業單位實施無薪假，實施人數為1萬575人，相較前一周家數和人數增加47家、660人。

回顧7月，無薪假在第一周持續攀升，製造業實施無薪假的人數仍繼續增加，來到9,693人，寫下2020年9月底以來的新高。

勞動部表示，該周在製造業中，主要有2家業者人數增加較為顯著，1家為金屬機電工業的自行車零件廠商，通報實施約90人，另1家為化學工業的輪胎製造業者，因接單不穩，首次實施減班休息、人數高達696人。

在10日時，無薪假出現驟降，整體減少1,547家事業單位，實施人數減少8,835人、再度跌破萬人，其中支援服務業（旅行社）大減4,666人、製造業也減少2,362人。勞動部解釋，因暑期旅遊旺季已至，加上月底月初效應，部分規劃接續實施的事業單位尚未完成接續通報程序，預估可能陸續通報回來。

無薪假在7月第3周小幅回升，有578家事業單位，實施人數9,915人，與前一周相比，增加47家，人數增加789人。勞動部表示，新增人數同樣也是集中在製造業、淨增578人，主要是某家自行車避震器製造廠新增210人實施無薪假，另外也有一家車床機械製造廠通報170人。

至於第四周的無薪假統計再度增加，來到625家事業單位，實施人數1萬575人。勞動部表示，目前家數和人數的增加幅度不大，製造業仍是受到景氣影響，不過實施的業者以中小型企業居多，且為接續實施，僅有1家自行車零組件製造業者，受到訂單影響，實施近百人。

另外，支援服務業（旅行社）的無薪假情況已經見到轉機，勞動部表示，因今年暑假旺季幾乎完全不會受到疫情影響，因此產業復甦情形可以往好的方向看待，雖然仍有小型旅行社表示無法完全恢復，但預估在旅遊旺季的支撐下，旅行社的無薪假情況應會就此好轉。