7/31前瞻一周》本周國內外財經焦點

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8/1（二） 勞動部公布最新無薪假統計

統一發票記者會

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8/2（三） 新世代金融基金會舉辦「金融創新科技平台的起伏人生 – P2P的愼始愼終」研討會

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群創、群電法說會

8/3（四） 2023國際金融科技論壇- 跨越國界的支付方案：數位貨幣的挑戰、機遇與未來發展

技嘉、鼎天、嘉澤除權息

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