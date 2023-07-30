7/31前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|7/31（一）
|Gogoro與MUJI聯名再推新款車、金馬賓館美術館進行現地創作可移動式畫作
巨有科、新唐、橘子、達邁除權息
MIH攜手Blackberry合作記者會、致茂法說會
|8/1（二）
|勞動部公布最新無薪假統計
統一發票記者會
中經院發布2023年7月台灣採購經理人指數
InfoSec Taiwan 2023 國際資安組織大會
唐獎頒獎典禮、清景麟和泰嘉合作嘉義高鐵建案動土、華友聯道明中學建案動土、全家新品發表會、伯爵頂級珠寶展
祥碩、力成除權息
中光電、富邦媒、台達電、世界先進法說會
|8/2（三）
|新世代金融基金會舉辦「金融創新科技平台的起伏人生 – P2P的愼始愼終」研討會
綠意除息、唐獎得獎人演講、福特發表Mustang純電車
智邦、億光、銘異、泰鼎、眾達除權息
群創、群電法說會
|8/3（四）
|2023國際金融科技論壇- 跨越國界的支付方案：數位貨幣的挑戰、機遇與未來發展
技嘉、鼎天、嘉澤除權息
明基材、義隆電、南茂、達方法說會
|8/4（五）
|央行公布外匯存底統計
2023台灣美食展
國庫署記者會
尖點除權息
台灣大、群聯、新唐、天鈺、華邦電、瑞昱法說會
國際財經焦點
|7/31（一）
|日本7月消費者信心、房屋開工，6月工業生產、零售額
德國6月零售額、進口物價
歐元區Q2 GDP終值、7月通膨率
美國7月芝加哥PMI、達拉斯Fed製造業指數
|8/1（二）
|日本7月製造業PMI終值、6月失業率
韓國7月進出口與貿易平衡、製造業PMI
澳洲6月房貸、營建許可
德國7月失業率、製造業PMI終值
歐元區7月製造業PMI終值，6月失業率
美國7月ISM製造業PMI、達拉斯Fed服務業指數
|8/2（三）
|澳洲7月Ai集團工業、營建與製造業指數
韓國7月通膨率
日本央行貨幣政策會議備忘錄
美國ADP顧用人數、EIA上周原油庫存
|8/3（四）
|日本7月服務業與綜合PMI終值
澳洲6月進出口與貿易平衡、零售額
德國7月服務業與綜合PMI終值，6月進出口與貿易平衡、零售額
英國央行利率決議，7月服務業與綜合PMI終值
歐元品6月PPI
美國上周初領失業救濟金人數，EIA上周原油庫存，7月Challenger企業裁員人數、服務業與綜合PMI終值，6月工廠訂單
|8/4（五）
|澳洲央行利率決議
德國6月工廠訂單
法國6月工業生產
歐元區6月零售額
美國7月失業率、非農就業人數
陸港澳焦點
|7/31（一）
|7月官方製造業、非製造業PMI
香港第二季GDP
港股百勝中國、藥明康德、公布第二季財報
|8/1（二）
|中國將正式對鎵、鍺相關物項實施出口管制
大陸國家市場監管總局「禁止濫用智慧財產權排除、限制競爭行為規定」正式上路
7月財新中國製造業PMI
香港6月零售業銷貨額
港交所根據大陸監管新規修訂「上市規則」正式上路
港股匯豐、恒生銀行公布第二季財報
|8/2（三）
|港股長江基建、百威亞太公布第二季財報
|8/3（四）
|7月財新中國服務業PMI
港股長江和記、長江實業、中國鐵塔公布第二季財報
|8/4（四）
|華為開發者大會2023（Together）在東莞舉行，預計會上將公布鴻蒙OS 4.0
台股一周焦點
|7/31（一）
|股東臨時會
|中保科
|7/31（一）
|除權息
|大亞、新唐、橘子、菱生等
|7/31（一）
|法說會
|穩懋
|7/31（一）
|新股買賣
|六方科-KY
|8/1（二）
|除權息
|力成、祥碩、康普、中租-KY、茂順等
|8/1（二）
|法說會
|世界、台達電、中光電、富邦媒、盛群
|8/2（三）
|股東臨時會
|御頂
|8/2（三）
|除權息
|智邦、全家、億光、怡利電等
|8/2（三）
|法說會
|研華、群電、群創、台灣精銳、欣陸
|8/3（四）
|除權息
|嘉澤、樺漢、統一、統一超、技嘉、和泰車等
|8/3（四）
|法說會
|南茂、義隆、明基材
|8/4（五）
|除權息
|中信金、新巨、和潤企業、尖點等
|8/4（五）
|法說會
|群聯、台灣大、新唐、華邦電、瑞昱、天鈺
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