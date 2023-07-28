審計部：多項特別預算均舉債 公債逾5.6兆

政府以移用以前年度歲計賸餘及舉借債務為財源編列疫後特別預算，審計部最新報告指出，近年度政府編列多項特別預算，均以舉借債務支應，導致政府債務不斷累增，截至2022年底止，債務未償餘額已達5兆6997億餘元，請行政院督促權責機關妥善運用政府預算資源，確保財政永續發展。

政府以移用以前年度歲計賸餘及舉借債務為財源編列疫後特別預算，並優先以特別預算執行期間的以前年度歲計賸餘支應。審計部認為，不宜全數移用以前年度歲計賸餘支應政府支出，允宜加強研議提升稅收預測之精準度，強化財務管理效能，並妥善運用政府預算資源，確保財政永續發展。

審計部指出，行政院會今年1月通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，2月經立法院三讀通過並經總統公布施行，行政院據以編列疫後特別預算案，今年年3月24日經立法院三讀通過，編列歲出預算3798億餘元，主要用於強化經濟與社會韌性、挹注勞工保險基金、全民健康保險基金及台灣電力股份有限公司，全民共享普發現金等。

審計部指出，所需經費依據《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，編列移用以前年度歲計賸餘1800億元及舉借債務1998億餘元，並優先以特別預算執行期間的以前年度歲計賸餘支應。

審計部認為，近10年度中央政府稅課收入決算數多超逾原編預算數，執行結果與預測存有落差，稅課收入估計編列作業有待精進，函請行政院督促權責機關加強研議提升稅收預測之精準度，強化財務管理效能。

財政部指出，已於今年2月邀集相關機關及專家學者召開會議，並成立財政部稅收估測專案小組，縮短稅收估測時間落差，以及進一步瞭解消費與營業稅稅基之關聯性等。

審計部指出，另據 2023年度中央政府總預算，編列總預算及特別預算預計移用數 923 億餘元。2023年度總預算及特別預算編列預計移用數後，尚不足以支應疫後特別預算全額經費， 仍有待移用特別預算執行期間（2023至2025年度）之各年度歲計賸餘或舉借債務支應。

審計部續指，近年度政府編列多項特別預算，均以舉借債務支應，致政府債務不斷累增，截至2022年底止，中央政府1年以上債務未償餘額已達5兆6997億餘元，為利政府財政穩健及增加對未來經濟不確定性可能造成歲入短收之因應彈性，尚不宜全數移用以前年度歲計賸餘支應政府支出。經函請行政院督促權責機關妥善運用政府預算資源，確保財政永續發展。

行政院回覆，未來將視2023年度中央政府總預算執行及2024年度中央政府總預算案籌編情形，妥為規畫衡酌運用，並將持續強化整體債務控管，嚴守財政紀律，蓄積因應突發衝擊之財政緩衝能力，以具備足夠財政韌性支應緊急重大政務所需。

（中時 楊亞璇）

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