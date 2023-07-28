大巨蛋開箱實況超震撼 網看這幕驚呆了

大巨蛋開箱超震撼！李四川曝影片 網看這幕驚呆了

隨著現任台北市政府團隊持續推動、規劃，延宕8年的台北大巨蛋有望在年底啟用。台北市副市長李四川今（28）日PO出大巨蛋設備打開的畫面，優美的場地讓網友忍不住盛讚，「燈光打開的感覺讓人驚呆，也太美了吧。」

「川伯」稍早在臉書PO文表示，「在大巨蛋打球又再向前邁進一大步了，昨天再勘查大巨蛋使用執照申請的現況，也瞭解大聯盟專家所提意見改善的進度。」

不過李四川也坦言，大巨蛋目前仍然有一些缺點，使用執照的申請，建管與消防的檢查需要進行改善。他在現場除要求施工團隊趕工，儘速改善外，也要求建管消防單位依法嚴格審查。

對於李四川分享的大巨蛋影片，網友紛紛留言表示，「場地真漂亮！」、「受台北市民託付的專業團隊讚」、「期待踏進大巨蛋紀念日」、「感謝認真務實的川伯副市長，讓我們知道蔣市府團隊的努力，有您們的台北市真好！」、「川伯是個做實事的人」、「市民們還是感謝一路以來的郝龍斌、柯文哲、蔣萬安市長的團隊，還有負責的工程廠商，辛苦了」、「要準備訂職棒的票了吧！」

但也有民眾不滿前朝柯市府，「台北市大粒卵看你了！柯文哲拖沙太久了！」、「柯文哲混八年，出一支嘴砲打八年」、「前朝不幹事！感謝李四川副市長的努力」、「柯文哲、黃珊珊八年做不到的現在蔣萬安李四川要去達成目標，雖然困難，但碰到專業團隊就不一樣了」。

（中時新聞網 于川）