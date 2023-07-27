數位身分證突喊卡 浪費公帑逾1.3億元

行政院2020年啟動全面換發數位身分識別證作業，因外界對應用面存有資安疑慮，2021年1月決定暫緩換發計畫。審計部指出，相關採購契約因暫停執行衍生增加費用逾1.3億，亟待儘速確立換發政策，倘續推換發計畫，允宜督促內政部適時與中央印製廠針對換發製證單價重新協調議價，以減少不經濟支出。

審計部今天公布2022年度中央政府總決算審核報告指出，內政部於2019年1月31日提報新式身分證換發計畫，經行政院於2019年6月6日原則同意辦理，計畫期程為2019至2023年，總經費計48億9,285萬元。

審計部說，因外界憂心境外滲透、駭客攻擊頻仍、數位足跡被監控，且對於新式身分證於應用面存有疑慮等，內政部於2020年11月3日修正計畫，新增辦理小規模試行作業等，以爭取民眾信任，惟試行結果仍未能消弭前開疑慮，行政院2021年1月21日決議暫緩推動，俟制定數位身分識別證專法後再行辦理。

審計部指出，依「數位身分識別證（NeweID）印製案」契約第15條第8款第1目規定，本案暫停執行期間，中央印製廠因而增加之費用，由內政部負擔，截至2022年底止，新式身分證換發計畫累計編列預算數8億128萬餘元，累計實現數4億9,699萬餘元，執行率62.02％，主要為支應新式身分證換發系統建置、維護費用共3億1,472萬餘元，及支付因契約暫停執行衍生增加費用1億3,862萬餘元等。

審計部表示，新式身分證政策暫緩執行已近2年，內政部前於2021年9月23日函報行政院有關專法初步規畫內容，惟未獲行政院進一步政策指示，依內政部提供資料統計，截至2022年底止，因契約暫停執行所需增加支付予中央印製廠之費用共計1億3,862萬餘元，占該計畫累計實現數4億9,699萬餘元之27.89％。

審計部提及，內政部於2022年12月20日函請行政院就新式身分證相關印製設備採最低維運、專法須配搭個人資料保護法修法計畫及個資保護專責機關等規畫內容指示明確之換發政策，惟截至2023年4月14日止，行政院仍未回復政策後續推動方向。

審計部表示，另依內政部提供資料所載，換發製證單價所含負擔成本包含製卡設備、環境建置等，所支付之必要費用已包含折舊費用，日後倘續推新式身分證換發計畫，內政部允應注意與中央印製廠針對契約換發製證單價重新協調議價，以避免折舊費用重複負擔，經函請行政院研謀妥處，並儘速確立新式身分證換發政策，以降低因契約暫停執行所產生之不經濟支出。

（中時 楊亞璇）

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