央行議事錄摘要:理事憂這事 不排除再升息

中央銀行27日公布第二季理監事會議事錄摘要出爐，央行理事一致同樣按下「升息暫停鍵」，利率終止連五升，但多名理事聚焦通膨情勢，其中有理事建議，下一季若通膨「死灰復燃」，央行應以較積極態度面對，並以正常的幅度調升利率。

央行第二季理監事會經表決結果，全體理事一致同意利率按兵不動，重貼現率維持在1.875％。會後央行總裁楊金龍表示，我國貨幣政策基調仍維持緊縮，後續依據資料（data dependent）進行決策，也強調不排除仍有升息可能。而根據央行理事發言，通膨將成為下季央行決策主要關鍵。

央行27日公布第二季理監事會議事錄摘要，全體理事主要基於景氣基本面不樂觀，一致認同維持政策利率不變是「合宜決策」，但也持續關注國內通膨議題，多名理事都提出相關看法，認為物價具有易漲難跌的僵固性，目前17項重要民生物資消費者物價指數（CPI）年增率仍高，憂心恐助長民眾的通膨預期。

有理事提到，「未來若想壓低物價，恐要犧牲失業率」，兩者存在抵換關係，且考量我國景氣循環高點已過，未來宜密切觀察物價走勢，再行決定政策利率是否調整。

也有理事認為，貨幣政策有延遲性，期待貨幣政策效果能持續發酵；但下一季若通膨或核心通膨有「死灰復燃」的態勢，建議央行應以較積極的態度面對，並以正常的幅度調升利率。

另名理事呼應，房租上漲對CPI漲幅的壓力仍高，加以天候因素或部分國家糧食出口管制，形成糧食供應的不確定性，未來是否影響我國食物類價格漲幅，建議應持續觀察；下季理事會議召開時，若發現物價上漲有鬆動的現象，央行應採取較積極的措施來打擊通膨。

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