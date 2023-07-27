海龍增資81億建置離岸風場 投審會核准

經濟部投審會委員會議今核定7月投資案件，僑外投資僅1件，由荷蘭商增資海龍2、3號風場新台幣81億元，目的是迎接兩風場未來的海上工程開發。反之對外投資則有3件，富邦人壽對韓國增資、投資海外富衛就有2件，金額合計約8億美元（約新台幣243億元）。

彰化外海的海龍2號與海龍3號風場，總裝置容量達1,044MW，預計於2025年、2026年併網，因明年將展開海上施工作業，資金正分批陸續到位。去年6月投審會曾一次核准匯入新台幣200億元，這次由荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.再申請新台幣81億元投入，以增資海龍控股。

投審會說這是投資到第一層，後續相關資金會轉入第二層的海龍2號、海龍3號兩家風電公司，以進行風場開發。

對外投資有3件，逾9億美元，除中國信託商銀以1億美元，提供一年期以上股東貸款給印尼公司商業銀行業務外，其餘8億美元都是富邦人壽申請匯出。一件是以3,925億韓元增資韓國富邦現代生命保險株式會社，經營人身保險業務。另一件以5億美元投資英屬開曼群島富衛集團公司，投審會說，該公司有不少海外子公司，未來會經由此控股公司投資保險業務。

（中時 王玉樹）

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