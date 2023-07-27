搶人才！勞動部訓練AI人才 就業率逾8成

搶生成式AI熱潮 勞動部配合產業發展培訓跨域人才

隨著人工智慧（AI）技術蓬勃發展，加上ChatGPT助攻掀起新一波AI浪潮，也帶動各領域對於AI人才需求激增。為協助產業培訓AI相關人才，勞動部勞動力發展署近年來積極開辦各項相關課程，近2年已開辦近1,200班、訓練AI跨域人才，且平均就業率更是超過8成，歡迎想跨足最夯新興科技領域的民眾踴躍報名課程！

AI應用席捲各行各業，也成為民眾熱門的進修項目。根據數位發展部調查，有超過半數約56.1％的企業反映就業市場人才供給不足，預估未來3年（112～114年）資訊服務業對AI專業人才的需求每年平均新增至少4,000人，顯示業界對AI人才的需求迫切！

發展署針對青年、在職勞工及待業者等不同對象皆開辦AI專業培訓課程，即使無相關經驗、非理工背景亦可學習跨領域技能，迎接AI浪潮、順利與產業接軌。

為鼓勵民眾不斷提升新興產業技能，發展署今年持續辦理AI技術相關訓練課程，目前有131班訓練課程正招生中，針對青年開辦「AI數據分析暨技術應用班」、「智慧製造-AI與數位雙生（Digital Twin）技術與應用人才養成班」等，針對待業民眾開辦包括「物聯網-AI程式設計應用實務」、「AIoT智能行動服務物聯網班」，上班族則有「Python深度學習與AIoT應用班」及「ChatGPT AI智慧機器人職場應用進階班」等課程。

在訓練費用部分，針對年滿15至29歲之待業青年，發展署「產業新尖兵計畫」補助每位參訓學員最高10萬元訓練費用，並發給學習獎勵金最多9.6萬元。

針對失待業者，除補助80％或100％訓練費外，符合資格者更可申請職業訓練生活津貼，以減輕參訓期間的經濟負擔；利用假日或夜間進修的上班族亦可補助80％或100％訓練費，且每3年最高補助7萬元。