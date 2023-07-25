中華郵政 暫停收寄深圳貨轉郵郵件跟「毒包裹」切割

近期韓國出現逾2,000件「毒包裹」，經查是大陸經台灣中轉理貨，並加掛中華郵政郵袋吊牌空運至韓國的物件。中華郵政公司宣布，暫停收寄來自深圳貨轉郵轉運郵件，預計有三家物流業者將受影響。

韓國媒體日前報導，某身障人士收容機構疑收到來自台灣寄送的毒氣包裹。中華郵政截至25日已有2,507件通報，關務署也接獲我駐韓代表處通報，調查後發現相關貨品屬於「貨轉郵」郵件。

中華郵政公司宣布，將暫停收寄來自深圳貨轉郵轉運郵件，並配合韓方調查，全力維護公司名聲，目前等待韓方調查結果，後續評估沒有任何疑慮，才會決定是否恢復並統計相關損失。

中華郵政強調，受理交寄的對象為台灣物流業者，對於攬貨地區及貨源比例並無相關統計資料，也無法預估數量，但預估將有三家物流業者會受到暫停收寄的影響。

2020年也曾發生和此次類似的「不明種子包裹郵包事件」，包裹同樣來自大陸，當時中華郵政採取為期一周的暫停措施因應，並未統計相關損失。

中華郵政指出，「貨轉郵」指貨物至台灣中轉至世界各地的郵件，以大陸及東南亞居多，其中九成來自大陸。

依規定，包括銳利金屬、貴重物品、寄達國禁止進口的物品、活生動物、猥褻物品、危險物品、麻醉藥品及其他禁寄者，都是禁止「貨轉郵」郵件。