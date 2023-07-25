台杉投資 鎖定水力及氫能等綠能新標的

日前，總統蔡英文出席活動時表示，對於小水力發電國內外企業陸續加入協助發展行列，國家創投基金會視未來趨勢進行投資。對此，台杉國家級投資公司總經理翁嘉盛25日證實，台杉科技基金將積極瞄準綠能科技標的，在綠色能源包括水力及氫能都是努力方向，會在永續ESG盡一份心力。

為了讓小水力發電發展更好，為再生能源挹注更多活力，蔡英文日前在一項高中職大專小水力創意比賽致詞時指出，政府上個月透過修法放寬小水力發電設置形式，鼓勵利用既有水力設施等進行引水發電。除在法制上支持，國內外企業也看到台灣發展潛力，陸續加入發展行列，並特別介紹在場的台杉投資總經理翁嘉盛，指國家相關創投基金也會視未來趨勢投資。

翁嘉盛也證實，台杉募集的科技基金的確在永續ESG這一塊，積極在尋找綠色科技，尤其綠色能源的投資標的，但台灣在技術突破較少，目前正和研究單位在醞釀一些和綠色科技綠色能源相關的項目，包括水力及氫能都是努力方向，希望在ESG環境貢獻去選擇適合的投資標的。至於投資綠能基金不需再新增募集，既有的水牛科技基金就可含蓋。

台杉投資基金目前科技及生技基金共管理6支，規模為新台幣257.5億元。台杉募集的水牛六號科技基金，規模為60億元，凡國內外具創新技術、高潛力商業模式的早期新創團隊，均可在評估投資範圍。至於水牛二號及三號各59億及16.4億元皆投入在生技領域，已成功扶植全台26家生技公司。

經濟部官員則表示，小水力發電規模不大在2萬瓩以下，業者投資的規模大多在500及1,000瓩，要較大規模要有天時地利人和的空間條件。但小水力有躉購價格，小容量設置容易、技術門檻不高，可以遍地開花，很多灌溉水道例如集集一條水道可設5～6個水力發電據點；連自來水公司淨水廠配水到用戶之間管路有落差，就有設置小水力發電的潛力，自來水公司可自己設置、也可承租給企業設置。

所謂小水力發電指利用水道、圳路、管渠或其他水力用水以外用途之水利建造物之原有水量及落差，以直接設置或另設旁通水路設置的方式，轉換非抽蓄式水力為電能，且裝置容量未達2萬瓩的發電方式。

依經濟部公告，500瓩級距躉購費率每度4.8936元，500瓩以上不及2MW部分，躉購費率每度4.2285元；2MW以上則每度2.8599元。

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