最多領4.5萬 勞部這項補貼申請辦法1文看

為鼓勵剛畢業的社會新鮮人盡快投入職場並穩定就業，勞動部今年再度針對初次找工作的青年，推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，自7月1日起到「台灣就業通」網站加入會員，申請加入本計畫，「尋職津貼」加上「就業獎勵金」最高可領到4.5萬元。

勞動部表示，為協助初次尋職及從事非典型工作之青年強化求職準備，並鼓勵青年積極尋職及穩定就業，推出「初次尋職青年穩定就業計畫」。本計畫適用對象為年滿15歲至29歲之本國籍初次尋職青年，未在學且未就業連續達90日以上者。

勞動部表示，「初次尋職」是指參加本計畫前，未曾參加就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險（以下併稱各項社會保險）者。但有下列情形之一，不受前限制：1、參加各項社會保險之月投保薪資，低於勞工保險或勞工職業災害保險投保薪資分級表第一級以下者。2、在學期間曾參加各項社會保險，且於參加本計畫前未曾再參加各項社會保險者。

勞動部舉例說明：年滿22歲本國籍青年，在112年6月30日取得畢業證書，至9月28日皆無投保紀錄，於9月29日可報名參加本計畫。

至於正在打工(或有2個以上部分工時工作)，可不可以同時參加計畫？勞動部表示，青年若有多筆加保紀錄，但各筆加保紀錄若皆低於勞工保險或勞工職業災害保險投保薪資分級表第一級以下，並符合連續90日者，仍符合規定。

自參加計畫之日起90日內，有積極尋職、且參加就業輔導或就業推介，每月可領尋職津貼5千元，最多可領3個月(3次)，合計1萬5千元。

若能在60天內順利找到工作，並且穩定就業滿30天、90天或180天者，將分別再發給就業獎勵金5000元、2萬元、1萬元。尋職津貼加上就業獎勵金，合計最高可領到4.5萬元。

（旺得富理財網 王順泉）

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