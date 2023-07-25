談重啟服貿 鄧振中：好處不大壞處很大

對於是否要重啟服貿，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中25日直言「好處不大、但壞處很大」，認為現在談重啟對台灣不妥當。

鄧振中25日接受媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪，對於是否支持重啟服貿，鄧振中說現在的中國大陸跟十多年前不一樣，當時全世界對中國大陸都有相當大幻想，時任政府的政策非常緩和，願意跟外面來往，有點像當年台灣參加WTO的氣氛，覺得中國大陸是可以改變的，只要經濟好就會有好的氣氛，反觀現在美中貿易戰、地緣政治等問題，中國大陸到處惹事已經跟當時不一樣。

針對當初太陽花學運擋下服貿，是否對經濟起到效果？鄧振中說，確實台灣自主性、國際佈局起來了，當時投資一直往中國大陸走是蠻危險的。太陽花很清楚效果是讓我們願意對中國大陸保持距離，企業、民間都開始對中國大陸要想一下。現在看到台灣企業在國際佈局完整太多，沒有服貿跟貨貿的台灣，就經濟體質的健康，對未來發展都會更好。

那重啟服貿談判是否為假議題？鄧振中說，現在談重啟是不妥當的事情，對台灣是不妥當，且不僅不妥當也不需要。他說，目前全世界各國沒有任何國家跟中國大陸談自由貿易協定，除非是他的附庸國，而且這種貿易協定跟政治是非常緊密結合，「現在有誰要跟他談，大家會覺得很怪，明明專制、不停擴充、還阻止世界和平，跟他談很怪」，因此目前沒有任何國家要跟中國大陸談自由貿易協定，「如果和中國大陸加深來往，台灣會給各國甚麼印象？」他說，台灣正在實施自由民主，也對此很自豪，該題是政治議題，不是經貿議題

對於重啟服貿的好處，鄧振中更直言「好處不大、但壞處很大」，現在因為中國大陸的改變，影響全世界各國如何對應。