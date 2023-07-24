內需續強 零售業、餐飲業寫最強6月

經濟部24日公布批發、零售及餐飲業營業額統計。6月批發業營業額為9,655億元，年減11.4％、為連續8個月負成長；6月零售業營業額為3,719億元，為歷年同月新高，年增13.9％、連續22個月正成長；6月餐飲業營業額為834億元，為歷年同月新高，年增34.7％、連續14個月正成長。

6月批發業營業額為9,655億元，年減11.4％，主因受全球通膨升息影響，終端消費動能續疲，產業鏈持續調整庫存，抑低下游採購力道，加以國際原物料價格走跌，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減16.8％、17.7％及26.2％；汽機車批發業因新車供應提升及經銷商拉貨力道增加，年增13.0％。綜計上半年營業額為5兆6,129億元，年減12.3％。

零售業營業額為3,719億元，年增13.9％，主因疫後國內出遊人潮增加、國境解封帶動觀光客回升，加以年中慶及連假集客效應，致百貨公司、布疋及服飾品零售業、其他綜合商品零售業、食品飲料及菸草零售業分別年增30.4％、22.2％、53.8％及8.4％；汽機車零售業受惠新式車款熱銷，以及車商夏季促銷活動挹注，推升營業額年增45.0％；資通訊及家電設備零售業則因消費型電子產品買氣偏弱，年減5.5％。綜計上半年營業額為2兆2,274億元，創歷年同期新高，年增9.0％。

餐飲業營業額834億元，年增34.7％，其中餐館業及飲料店業分別年增36.1％及16.0％，主因受惠端午連假及謝師宴等聚餐商機，加上天氣炎熱帶動冰飲品需求增加所致；外燴及團膳承包業受惠航班旅運人次回升，以及上年同月部分學校因疫情停課，比較基期較低，年增71.8％。綜計上半年營業額為5,038億元，創歷年同期新高，年增26.3％。

經濟部24日公布批發、零售及餐飲業營業額統計。圖／經濟部提供

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