62％退休族月領不到2萬 多領年金有2關鍵

勞工最關心的是退休後老年年金能領多少？勞保局統計顯示，去（2022）年底有逾159.7萬退休勞工領取老年年金，高達62％，約為98.1萬人，月領不到20,000元，遠低於基本工資26,400元，領20,000元以上有61萬多人，僅2,245人領超過40,000元，羨煞所有勞工。

根據主計處調查，2021年每人每月平均消費為23,513元，由此可知，至少6成以上的退休勞工所領的勞保退休金，不足以維持一般生活水準，若沒有另外自行規劃存退休金，如何提高勞保年金將是重中之重的課題。

月領勞保老年年金的金額計算方式，可分為兩種計算公式，並根據計算結果擇優發給：

▲平均月投保薪資×年資×0.775％+3,000元

▲平均月投保薪資×年資×1.55％

從以上公式中可發現，「平均月投保薪資」和「年資」是影響計算金額的其中兩大關鍵，勞保的投保年資越長，年金也領得越多，並且沒有上限規定；財經專家建議，月投保薪資越高越好、勞保年資越長越好、請領時間越晚越好等三大方式，都能增加給付金額。另外，無一定雇主或自營作業未另外僱請員工的勞工，也可透過職業工會投保，就可以避免年資中斷而影響勞保年金計算。

（旺得富理財網 黃順德）

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