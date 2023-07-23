政院加碼發錢！這筆1,200元「一生領7次」

選前撒幣政策一波接一波，行政院長陳建仁宣布，今（2023）年針對18至21歲推出價值1,200元的成年禮金文化幣，明（2022）年起擴大發放範圍，年齡下調到16至22歲都能領取，「一生可領7次」，受惠人數將從100萬人，一口氣增加到150萬人。

文化幣可用於看藝文展演、買書、看電影、買文創商品等，成年禮金自6月6日開放使用至今，領取人數超過66.8萬、抵用達32.2萬人、抵用金額超過2.86億元，政院加碼補助，擴大年齡層，讓更多學子享好康，也要刺激消費。

文化部長史哲表示，文化幣未來希望常態化，成為年輕人接觸文化重要的一次機會；文化部為了鼓勵青年朋友踴躍消費，還特別推出獨立書店購書2點加送1點、表演藝術青年席位享5折以下折扣、國片青春限定獨享優惠，以及消費200點就抽文化幣等好康。

至於如何領取成年禮金？方式很簡單，只要手機下載「文化幣APP」，完成註冊登記及身份驗證後，即可領取成年禮金1,200點。步驟入下，手機下載「文化幣」APP；輸入手機、密碼、e-mail，完成帳號註冊；點選首頁「成年禮金」欄位；輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期及居住地；通過驗證後，即可領取文化幣並馬上使用。

（旺得富理財網 黃順德）