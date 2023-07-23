7/23前瞻一周》本周國內外財經焦點

7/24（一）

澳洲7月製造業、服務業和綜合採購經理人指數（PMI）初值

日本7月製造業、服務業和綜合PMI初值

英國7月製造業、服務業和綜合PMI初值

德國7月製造業、服務業和綜合PMI初值

法國7月製造業、服務業和綜合PMI初值

歐元區7月製造業、服務業和綜合PMI初值

美國7月製造業、服務業和綜合PMI初值，6月芝加哥Fed全國活動指數