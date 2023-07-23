7/23前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|7/24（一）
|經濟部公布6月工業生產、批發零售餐飲業營業額統計
主計總處公布6月失業率
央行公布6月M1B及M2年增率
玉山熊本熊信用卡上市記者會
星展銀行（台灣）/2023第三季投資展望
高雄國稅局記者會
勞動部公布最新無薪假統計
凡甲、聯合再生、良維、群翊、海韻電、元太除權息
中興電工董事會，推舉董事長
|7/25（二）
|戴德梁行代理標售北市裕台企業大樓部分樓層
台經院/7月分景氣動向調查報告
關務署記者會
敬鵬、昇達科、維熹、貿聯-KY、中美晶、萬潤、邁達特除權息
超豐、智原、力成、旺宏、國巨法說會
|7/26（三）
|亞洲生技大會
中信投信新基金上市多重資產基金
正崴、台數科除權息
友達、訊連、台亞、欣興、聯電、鈦昇、聯亞法說會
|7/27（四）
|國發會公布6月景氣燈號
中央大學台經中心/7月消費者信心指數
中研院/2023年臺灣經濟情勢總展望之修正
央行公布6月大戶退票
法國巴黎銀行財富管理/ 2023年中投資展望
OSIM按摩椅新品發表
台北國稅局記者會
新日興、玉晶光、力致、兆利、台半、堡達、普萊德、宏正、訊芯-KY、邑錡、博智除權息
|7/28（五）
|主計總處公布第二季GDP概估統計
富住通等舉辦商用不動產研究發表會
強茂、晶睿、茂達除權息
中磊、聯發科、揚明光、精測、宇瞻法說會
|7/29（六）
|亞果遊艇舉辦碼頭主題市集
國際財經焦點
|7/24（一）
|澳洲7月製造業、服務業和綜合採購經理人指數（PMI）初值
日本7月製造業、服務業和綜合PMI初值
英國7月製造業、服務業和綜合PMI初值
德國7月製造業、服務業和綜合PMI初值
法國7月製造業、服務業和綜合PMI初值
歐元區7月製造業、服務業和綜合PMI初值
美國7月製造業、服務業和綜合PMI初值，6月芝加哥Fed全國活動指數
|7/25（二）
|韓國Q2國內生產毛額（GDP）
德國7月Ifo企業信心
美國7月里奇蒙Fed製造業指數、CB消費者信心，5月房價指數、S&P/凱斯席勒房價指數
|7/26（三）
|澳洲Q2通膨率
日本5月領先經濟指數終值
新加坡6月工業生產
法國7月消費者信心
美國聯準會最新利率決議，6月新屋銷售、營建許可，EIA上周原油庫存
|7/27（四）
|澳洲Q2進出口物價
德國8月GfK消費者信心
歐洲央行最新利率決議
美國7月堪薩斯Fed製造業與綜合指數，6月耐久財訂單，Q2 GDP，上周初領失業救濟金人數
|7/28（五）
|韓國6月工業生產、零售額
澳洲6月生產者物價指數（PPI）
日本央行最新利率決議
法國7月通膨率，6月PPI，Q2 GDP
德國7月通膨率，6月進口物價
歐元區7月經濟與工業信心
美國6月個人所得與支出、PCE物價指數，7月密大消費者信心
陸港澳焦點
|7/25（二）
|2023上市公司高品質發展論壇在北京舉行
|7/26（三）
|港股IMAX China公布第二季財報
|7/27（四）
|6月規模以上工業企業利潤
|7/28（四）
|成都世大運開幕，至8月8日
2023全球電競大會在上海舉辦
香港動漫電玩節2023開幕，至8月1日
台股一周焦點
|7/24（一）
|除權息
|凡甲、遠雄港、元太、聯合再生、聯合等
|7/25（二）
|除權息
|貿聯-KY、中美晶、聯亞、昇達科、萬潤、三陽工業等
|7/25（二）
|法說會
|力成、超豐、旺宏、智原、國巨
|7/26（三）
|除權息
|中鋼、中鴻、力麗、劍麟、正崴、台數科等
|7/26（三）
|法說會
|聯電、台亞、欣興、友達、訊連、鈦昇、聯亞
|7/27（四）
|股東臨時會
|八貫
|7/27（四）
|除權息
|弘塑、玉晶光、新日興、杰力、亞聚、大江等
|7/28（五）
|除權息
|茂達、華新科、晶睿、強茂、大成鋼等
|7/28（五）
|法說會
|豐興、中磊、精測、揚明光、宇瞻、美律
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