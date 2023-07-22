韓可疑毒包裹從台灣來? 關務署這樣說

自大陸「貨轉郵」郵件 非台灣交寄出口

韓國媒體報導某身障人士收容機構疑收到自台灣寄送的毒氣包裹，財政部關務署22日表示，已於21日接獲我駐韓代表處通報後即配合協查郵件來源，經查屬「貨轉郵」郵件，是自大陸以海運運送來台灣中轉理貨加掛中華郵政郵袋吊牌後，續以空運運送至韓國，該郵件並非自台灣交寄出口。

關務署指出，已於7月21日與內政部警政署刑事警察局及法務部調查局等相關單位組成專案小組調查，並透過駐韓代表處洽請韓方提供後續郵包內是否含毒物（氣）的鑑驗結果，以釐清有無違反相關規定後，依法處理。

關務署進一步指出，「貨轉郵」作業是指運輸業或承攬業將國外承攬之轉口貨物進儲貨棧（站）轉口倉，並加掛郵袋吊牌後，以郵遞方式運送出口。轉口貨物從事「貨轉郵」作業，除應由中華郵政與相關業者聯名提交申請書向海關申請核准外，亦應符合郵遞相關規定，倘該轉口貨物不符規定無法投遞（例如屬郵件處理規則第37條規定禁止交寄貨物），而需退回轉口倉，中華郵政應主動向海關申報。

關務署強調，為維護我國形象，將責請中華郵政確實要求辦理「貨轉郵」運輸承攬業者不得違反我國及寄達國的各項監管規定，並將持續蒐集分析情資，對大陸等高風險地區起運的轉口貨物加強查核。

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