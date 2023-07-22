送氣供電出包 中油：安全儀控系統故障

中油：台中接收站安全儀控系統故障，3小時完全恢復送氣供電

中油台中天然氣接收站7月21日晚上20點10分，因廠區內安全儀控系統（SIS）故障，造成天然氣生產線作業因而暫時中斷。中油表示，經維修人員緊急搶修，於當天晚上20點58分開始逐步恢復生產作業，至23點29分，全廠已恢復生產作業。

中油強調，經調度永安天然氣接收站應急轉供，並與台電緊急密切合作，仍可因應臨時事故。但此一事故也曝露出長期南氣、中氣北送的弱點，中油將立即檢討啟動廠區設備體檢的同時，也將加速三接施工，三接早一天完工，就愈能保障天然氣供氣穩定。

7月21晚間媒體報導天然氣管線出問題，恐釀成停電危機，中油澄清說明，並非天然氣管線出問題，而是台中接收站廠區內安全儀控系統發生故障，工作人員展開檢修工作，後續排除電源供應器插槽異常問題後，逐步恢復供氣量能。

中油指出，後續全廠已恢復正常生產供氣，在快速搶修及與台電配合調度情況下，短時間內恢復正常運作。後續將徹底檢討系統事故的原因，並全面體檢全廠設備維修狀況。

不過，由於台中接收站長期超負荷運轉，也曝露出一接、二接天然氣長期北送的弱點，中油將在啟動廠區設備體檢的同時，也將加速三接施工，期盼三接早一天完工，以保障天然氣供氣穩定。

（工商時報 彭暄貽）

天然氣供應不足 台電：供電穩定安全無虞

台電表示，台灣中油公司台中天然氣接收站21日晚間20時20分供氣能力下降，緊急通知台電大潭電廠減少用氣，當時備轉容量率為10%以上，台電透過水力、抽蓄等備轉機組及快速調度策略，足夠因應突發事件發生，供電安全無虞。

台電說明，事發前備轉容量率約13%，因應減少供氣，大潭電廠減少發電約250萬瓩，另民營海湖電廠解聯90萬瓩。事發後台電緊急成立應變小組，台電也立即調度水力機組與抽蓄機組運轉供電，慣常水力增加40萬瓩、抽蓄增加70萬瓩，合計110萬瓩。

台電補充，因應大潭及海湖電廠減發、北部供電能力下降，為維持區域供電平衡，避免跨區輸送電力潮流過多，北部地區協和升載55萬瓩，並啟動核二氣渦輪機組，中部地區啟動台中氣渦輪機組，南部地區大林6號機升載30萬瓩及核三氣渦輪機組。採取南電中送、中電北送的區域電力調度機制。

台電表示，除調度應變之外，事故發生時夜尖峰已過，負載持續降低，過程中備轉容量率維持在15%以上，供電系統維持穩定。台中接收站晚間21時30分起供氣逐步提升，目前電力系統正常，供電穩定安全無虞。

（工商時報 馮建棨 ）

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